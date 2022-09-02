https://sputniknews.com.tr/20220902/trabzonda-11-farkli-adrese-es-zamanli-operasyon-10-gozalti-1060745633.html

Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Trabzon’un Tonya ilçesinde polis ekiplerince 11 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T22:26+0300

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uyuşturucu

operasyon

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Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Tonya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk saatlerinde Tonya ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron ve narkotik köpeği destekli operasyonda S.B., M.T., C.V., O.A., F.A., B.K., A.K., O.A. S.A. ve İ.S. isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 110 kök Hint keneviri, 20 gram kubar esrar, 35 adet Hint keneviri tohumu, 5 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 150 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220831/uyusturucuyla-yakalandi-kendini-savundu-ben-satici-degil-iciciyim--1060590782.html

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