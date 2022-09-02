Ticaret Bakanı Muş: Bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldı

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Ticaret Bakanı Muş, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı" dedi.