https://sputniknews.com.tr/20220902/ticaret-bakani-mus-bugune-kadar-gerceklesen-en-yuksek-agustos-ayi-ihracatina-ulasildi-1060731847.html
Ticaret Bakanı Muş: Bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldı
Ticaret Bakanı Muş: Bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldı
Ticaret Bakanı Muş, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T16:33+0300
2022-09-02T16:33+0300
2022-09-02T16:33+0300
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ticaret bakanlığı
Ticaret Bakanı Muş: Bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldı
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Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanı Muş, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı" dedi.