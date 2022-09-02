Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı

Arnavutluk'ta Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi. Elbasan Savcılığı, Özer’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.