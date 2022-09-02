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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı
Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T15:28+0300
2022-09-02T15:28+0300
türkiye
thodex
arnavutluk
faruk fatih özer
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Arnavutluk'ta Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi. Elbasan Savcılığı, Özer’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/thodexin-kurucusu-fatih-ozerin-arnavutlukta-yakalandi-1060560989.html
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thodex, arnavutluk, faruk fatih özer
thodex, arnavutluk, faruk fatih özer

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı

15:28 02.09.2022
© DHAArnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı.
Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA
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Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı.
Arnavutluk'ta Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi. Elbasan Savcılığı, Özer’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.
Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
Faruk Fatih Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
TÜRKİYE
Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı: Türkiye’ye iade işlemleri başladı
30 Ağustos, 11:28
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