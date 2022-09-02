https://sputniknews.com.tr/20220902/tff-binasina-silahli-saldirida-2-gozalti-daha-1060731223.html

TFF binasına silahlı saldırıda 2 gözaltı daha

TFF binasına silahlı saldırıda 2 gözaltı daha

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T16:14+0300

2022-09-02T16:14+0300

2022-09-02T16:34+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

gençlik ve spor bakanlığı

mehmet muharrem kasapoğlu

silahlı saldırı

saldırı

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TFF’nin Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, merkez binaya karşı 11 atışın yapıldığı değerlendirilen, 5'inin isabet ettiği olay sonrası yakalanan şüpheliler C.U. ve O.G'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifade işlemleri sürüyor.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Böylelikle gözaltı sayısı 4'e ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20220902/tff-binasina-saldirida-kullanilan-silah-cayagzi-deresinde-araniyor-1060727507.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, silahlı saldırı, saldırı