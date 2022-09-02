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TFF binasına silahlı saldırıda 2 gözaltı daha
TFF binasına silahlı saldırıda 2 gözaltı daha
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T16:14+0300
2022-09-02T16:34+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
gençlik ve spor bakanlığı
mehmet muharrem kasapoğlu
silahlı saldırı
saldırı
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TFF’nin Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, merkez binaya karşı 11 atışın yapıldığı değerlendirilen, 5'inin isabet ettiği olay sonrası yakalanan şüpheliler C.U. ve O.G'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifade işlemleri sürüyor.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Böylelikle gözaltı sayısı 4'e ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220902/tff-binasina-saldirida-kullanilan-silah-cayagzi-deresinde-araniyor-1060727507.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, silahlı saldırı, saldırı
türkiye futbol federasyonu (tff), gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, silahlı saldırı, saldırı

TFF binasına silahlı saldırıda 2 gözaltı daha

16:14 02.09.2022 (güncellendi: 16:34 02.09.2022)
© AATFF binası
TFF binası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.
TFF’nin Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, merkez binaya karşı 11 atışın yapıldığı değerlendirilen, 5'inin isabet ettiği olay sonrası yakalanan şüpheliler C.U. ve O.G'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifade işlemleri sürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Böylelikle gözaltı sayısı 4'e ulaştı.
Çayağzı Deresi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
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TFF binasına saldırıda kullanılan silah Çayağzı Deresi'nde aranıyor
14:44
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