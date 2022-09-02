https://sputniknews.com.tr/20220902/tamir-icin-getirilen-silahla-yanlislikla-kendini-yaraladi-1060702919.html
Tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı
Tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı
Bolu'da, bir av bayisinin sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada, içinde kalan merminin ateş alması sonucu... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T01:00+0300
2022-09-02T01:00+0300
2022-09-02T01:00+0300
türkiye
tabanca
bolu
silah
coşkun barış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060702771_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2896270321fb6af276fc7a9928e9bcc4.jpg
Bolu'da bir av bayisinde meydana gelen olayda, bayi sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada silahın içinde bulunan mermi ateş aldı. Bacağından yaralanan ve Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Tabancayı getiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060702771_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_817a43609f03bf2dcb56817266b03ad7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tabanca, bolu, silah, coşkun barış
tabanca, bolu, silah, coşkun barış
Tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı
Abone ol
Bolu'da, bir av bayisinin sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada, içinde kalan merminin ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
Bolu'da bir av bayisinde meydana gelen olayda, bayi sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada silahın içinde bulunan mermi ateş aldı.
Bacağından yaralanan ve Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Tabancayı getiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.