https://sputniknews.com.tr/20220902/tamir-icin-getirilen-silahla-yanlislikla-kendini-yaraladi-1060702919.html

Tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı

Tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı

Bolu'da, bir av bayisinin sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada, içinde kalan merminin ateş alması sonucu... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

tabanca

bolu

silah

coşkun barış

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Bolu'da bir av bayisinde meydana gelen olayda, bayi sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada silahın içinde bulunan mermi ateş aldı. Bacağından yaralanan ve Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Tabancayı getiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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tabanca, bolu, silah, coşkun barış