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Tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı
Tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı
Bolu'da, bir av bayisinin sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada, içinde kalan merminin ateş alması sonucu... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tabanca
bolu
silah
coşkun barış
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Bolu'da bir av bayisinde meydana gelen olayda, bayi sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada silahın içinde bulunan mermi ateş aldı. Bacağından yaralanan ve Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Tabancayı getiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
türkiye
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tabanca, bolu, silah, coşkun barış
tabanca, bolu, silah, coşkun barış

Tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı

01:00 02.09.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM-Bolu'da, bir av bayisinin sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada, içinde kalan merminin ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
Bolu'da, bir av bayisinin sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada, içinde kalan merminin ateş alması sonucu bacağından yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM-
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Bolu'da, bir av bayisinin sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada, içinde kalan merminin ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
Bolu'da bir av bayisinde meydana gelen olayda, bayi sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada silahın içinde bulunan mermi ateş aldı.
Bacağından yaralanan ve Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Tabancayı getiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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