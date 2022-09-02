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https://sputniknews.com.tr/20220902/soygu-uluslararasi-anti-fasist-kongresi-her-yil-duzenlenecek-1060735067.html
Şoygu: Uluslararası Anti-Faşist Kongresi her yıl düzenlenecek
Şoygu: Uluslararası Anti-Faşist Kongresi her yıl düzenlenecek
Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anti-Faşist Kongresi’nin her yıl düzenleneceğini belirtti. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T17:44+0300
2022-09-02T17:49+0300
rusya savunma bakanlığı
dünya
faşist
kongre
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Şoygu, bugün telefon konferansı biçimde düzenlenen toplantıda, “Kongrede gündeme getirilen konuların alaka düzeyi ve kamuoyunun büyük ilgisi göz önüne alındığında, bu tür etkinliklerin her yıl yapılmasına karar verildi” ifadesini kullandı.Moskova’da 16 Ağustos’ta yapılan Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın sonuçlarını değerlendiren Şoygu, “Konferansa 70 ülkeden ve 6 uluslararası örgütten 700’den fazla delege katıldı. Konferans, Batı’nın ülkemizi izole etme girişiminin anlamsız olduğunu gösterdi” dedi.
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rusya savunma bakanlığı, faşist, kongre
rusya savunma bakanlığı, faşist, kongre

Şoygu: Uluslararası Anti-Faşist Kongresi her yıl düzenlenecek

17:44 02.09.2022 (güncellendi: 17:49 02.09.2022)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Fotoğraf bankasına girSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
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Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anti-Faşist Kongresi’nin her yıl düzenleneceğini belirtti.
Şoygu, bugün telefon konferansı biçimde düzenlenen toplantıda, “Kongrede gündeme getirilen konuların alaka düzeyi ve kamuoyunun büyük ilgisi göz önüne alındığında, bu tür etkinliklerin her yıl yapılmasına karar verildi” ifadesini kullandı.
Moskova’da 16 Ağustos’ta yapılan Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın sonuçlarını değerlendiren Şoygu, “Konferansa 70 ülkeden ve 6 uluslararası örgütten 700’den fazla delege katıldı. Konferans, Batı’nın ülkemizi izole etme girişiminin anlamsız olduğunu gösterdi” dedi.
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