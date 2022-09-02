https://sputniknews.com.tr/20220902/singapurda-2020den-beri-ilk-kez-zika-virusu-goruldu-1060739205.html

Singapur'da 2020'den beri ilk kez Zika virüsü görüldü

Singapur'da 2020'den beri ilk kez Zika virüsü görüldü

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da Mart 2020'den bu yana ilk kez Zika virüsü vakası tespit edildiği bildirildi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T19:49+0300

2022-09-02T19:49+0300

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Channel News Asia'nın, Singapur Sağlık Bakanlığının haftalık yayın yapan bulaşıcı hastalıklar bültenine dayandırdığı haberine göre, ağustos ayının son haftasında ülkede, 2020'den beri ilk Zika virüsü vakasına rastlandı.Ulusal Çevre Ajansı verileri, aynı hafta içinde ayrıca 666 dang humması vakası tespit edildiğini ortaya koydu.Zika virüsü ilk kez 1947'de maymunlarda görüldü Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.Kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı tespit edilen Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.Zika virüsü nedir?Zika virüsünün hamilelere bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220803/istanbulda-aedes-sivrisinegi-tehdidi-zika-bulastiriyorlar-ilaclamak-cozum-degil-1059458789.html

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