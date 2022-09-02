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Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı
Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı
Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere havalanan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T01:26+0300
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dünya
pakistan
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.Bu kapsamda bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçak da Pakistan'a ulaştı.Bakanlık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10’uncu uçağımız da Pakistan’a ulaştı" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220831/turkiyeden-pakistana-yardim-tasiyan-ucak-sayisi-9a-ulasti-1060639219.html
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pakistan, yardım, uçak
pakistan, yardım, uçak

Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı

01:26 02.09.2022
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıPakistan yardım uçağı
Pakistan yardım uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere havalanan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçak da Pakistan'a ulaştı.
Bakanlık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10’uncu uçağımız da Pakistan’a ulaştı" ifadelerine yer verdi.
Pakistan'da yaşanan sel afetinin ardından Türkiye'den Pakistan'a yardım taşıyan uçakların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
DÜNYA
Türkiye'den Pakistan'a yardım taşıyan uçak sayısı 9'a ulaştı
31 Ağustos, 21:27
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