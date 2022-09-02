https://sputniknews.com.tr/20220902/selden-etkilenenlere-yardim-tasiyan-onuncu-ucak-pakistana-ulasti-1060703726.html

Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı

Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı

Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere havalanan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T01:26+0300

2022-09-02T01:26+0300

2022-09-02T01:26+0300

dünya

pakistan

yardım

uçak

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.Bu kapsamda bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçak da Pakistan'a ulaştı.Bakanlık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10’uncu uçağımız da Pakistan’a ulaştı" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220831/turkiyeden-pakistana-yardim-tasiyan-ucak-sayisi-9a-ulasti-1060639219.html

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pakistan, yardım, uçak