https://sputniknews.com.tr/20220902/selden-etkilenenlere-yardim-tasiyan-onuncu-ucak-pakistana-ulasti-1060703726.html
Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı
Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı
Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere havalanan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T01:26+0300
2022-09-02T01:26+0300
2022-09-02T01:26+0300
dünya
pakistan
yardım
uçak
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.Bu kapsamda bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçak da Pakistan'a ulaştı.Bakanlık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10’uncu uçağımız da Pakistan’a ulaştı" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220831/turkiyeden-pakistana-yardim-tasiyan-ucak-sayisi-9a-ulasti-1060639219.html
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Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı
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Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere havalanan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçak da Pakistan'a ulaştı.
Bakanlık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10’uncu uçağımız da Pakistan’a ulaştı" ifadelerine yer verdi.