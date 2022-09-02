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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/ryabkov-abd-kieve-silah-pompalayarak-ukrayna-catismasinin-tarafi-olmaya-yaklasiyor-1060738225.html
Ryabkov: ABD, Kiev'e silah pompalayarak Ukrayna çatışmasının tarafı olmaya yaklaşıyor
Ryabkov: ABD, Kiev'e silah pompalayarak Ukrayna çatışmasının tarafı olmaya yaklaşıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kiev'e silah tedarikini sürdüren ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın 'tam teşekküllü tarafı' haline gelebileceği... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T19:21+0300
2022-09-02T19:24+0300
ukrayna krizi
kiev
washington
sergey ryabkov
silah satışı
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Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Ryabkov, Rusya'nın ABD'yi Kiev'e silah tedarikinin sonuçları hakkında birçok kez uyardığını anımsatarak Washington'un silah pompalamaya ve Kiev'e farklı şekillerde destek sunarak kendisini çatışmanın tarafı olmaya yakın bir konuma getirdiğini vurguladı.ABD'yi giderek daha uzun menzilli silahlar ve yıkıcı sistemler tedariki de dahil provokatif adımlardan kaçınmaya çağırdıklarını söyleyen Ryabkov, "Bu bir çıkmaz yol. Yaşanan gelişmelerin sonuçları, ağır olacak ve tüm sorumluluk Washington'daki iktidar kesimine ait olacak" dedi.Ryabkov, Rusya'nın kendi çıkarlarını koruyacak ve özel askeri harekattaki tüm görevleri yerine getirecek güçte olduğunun altını çizdi.Moskova daha önce NATO ülkelerine Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle nota vermişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya topraklarına kadar menzile sahip silahların tedarikinin gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220901/washingtonun-kieve-sundugu-milyarlarca-dolarlik-askeri-yardim-abd-icin-felakete-yol-acabilir-1060688596.html
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kiev, washington, sergey ryabkov, silah satışı
kiev, washington, sergey ryabkov, silah satışı

Ryabkov: ABD, Kiev'e silah pompalayarak Ukrayna çatışmasının tarafı olmaya yaklaşıyor

19:21 02.09.2022 (güncellendi: 19:24 02.09.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kiev'e silah tedarikini sürdüren ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın 'tam teşekküllü tarafı' haline gelebileceği uyarısında bulundu.
Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Ryabkov, Rusya'nın ABD'yi Kiev'e silah tedarikinin sonuçları hakkında birçok kez uyardığını anımsatarak Washington'un silah pompalamaya ve Kiev'e farklı şekillerde destek sunarak kendisini çatışmanın tarafı olmaya yakın bir konuma getirdiğini vurguladı.

ABD'yi giderek daha uzun menzilli silahlar ve yıkıcı sistemler tedariki de dahil provokatif adımlardan kaçınmaya çağırdıklarını söyleyen Ryabkov, "Bu bir çıkmaz yol. Yaşanan gelişmelerin sonuçları, ağır olacak ve tüm sorumluluk Washington'daki iktidar kesimine ait olacak" dedi.

Ryabkov, Rusya'nın kendi çıkarlarını koruyacak ve özel askeri harekattaki tüm görevleri yerine getirecek güçte olduğunun altını çizdi.

Moskova daha önce NATO ülkelerine Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle nota vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya topraklarına kadar menzile sahip silahların tedarikinin gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
Ukrayna krizi
'Washington'un Kiev'e sunduğu milyarlarca dolarlık askeri yardım, ABD için felakete yol açabilir'
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