https://sputniknews.com.tr/20220902/ryabkov-abd-kieve-silah-pompalayarak-ukrayna-catismasinin-tarafi-olmaya-yaklasiyor-1060738225.html

Ryabkov: ABD, Kiev'e silah pompalayarak Ukrayna çatışmasının tarafı olmaya yaklaşıyor

Ryabkov: ABD, Kiev'e silah pompalayarak Ukrayna çatışmasının tarafı olmaya yaklaşıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kiev'e silah tedarikini sürdüren ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın 'tam teşekküllü tarafı' haline gelebileceği... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T19:21+0300

2022-09-02T19:21+0300

2022-09-02T19:24+0300

ukrayna krizi

kiev

washington

sergey ryabkov

silah satışı

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Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Ryabkov, Rusya'nın ABD'yi Kiev'e silah tedarikinin sonuçları hakkında birçok kez uyardığını anımsatarak Washington'un silah pompalamaya ve Kiev'e farklı şekillerde destek sunarak kendisini çatışmanın tarafı olmaya yakın bir konuma getirdiğini vurguladı.ABD'yi giderek daha uzun menzilli silahlar ve yıkıcı sistemler tedariki de dahil provokatif adımlardan kaçınmaya çağırdıklarını söyleyen Ryabkov, "Bu bir çıkmaz yol. Yaşanan gelişmelerin sonuçları, ağır olacak ve tüm sorumluluk Washington'daki iktidar kesimine ait olacak" dedi.Ryabkov, Rusya'nın kendi çıkarlarını koruyacak ve özel askeri harekattaki tüm görevleri yerine getirecek güçte olduğunun altını çizdi.Moskova daha önce NATO ülkelerine Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle nota vermişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya topraklarına kadar menzile sahip silahların tedarikinin gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220901/washingtonun-kieve-sundugu-milyarlarca-dolarlik-askeri-yardim-abd-icin-felakete-yol-acabilir-1060688596.html

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