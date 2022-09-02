https://sputniknews.com.tr/20220902/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-birliklerinin-kalici-noktalar-elde-etme--girisimleri-basarisiz-oldu-1060732563.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerinin kalıcı noktalar elde etme girişimleri başarısız oldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerinin kalıcı noktalar elde etme girişimleri başarısız oldu
Nikolayev-Krivoy Rog yönünde belirli alanlarda kalıcı noktalar elde etmeye çalışan Ukrayna birliklerinin önemli kayıplar verdikleri ve bu yöndeki tüm... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T16:48+0300
2022-09-02T16:48+0300
2022-09-02T16:48+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Nikolayev-Krivoy Rog yönünde dayanak noktaları kazanmaya çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir gün içinde 330’dan fazla askerin yanı sıra onlarca teçhizatı kaybettikleri belirtildi.Açıklamada, “Kiev rejimi, Nikolayev-Krivoy Rog yönünde belirli alanlarda tutunma noktaları elde etmeye yönelik başarısız girişimlerine devam ediyor. Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine önemli kayıplar verdiriyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Ukrayna ordusunun son bir gün içinde 13 tank, 19 piyade muharebe aracı, 12 zırhlı muharebe aracı, 11 ağır makineli tüfekli pikap ve 330’dan fazla askeri personelini kaybettiği ifade edildi.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna
rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerinin kalıcı noktalar elde etme girişimleri başarısız oldu
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Nikolayev-Krivoy Rog yönünde belirli alanlarda kalıcı noktalar elde etmeye çalışan Ukrayna birliklerinin önemli kayıplar verdikleri ve bu yöndeki tüm girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Nikolayev-Krivoy Rog yönünde dayanak noktaları kazanmaya çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir gün içinde 330’dan fazla askerin yanı sıra onlarca teçhizatı kaybettikleri belirtildi.
Açıklamada, “Kiev rejimi, Nikolayev-Krivoy Rog yönünde belirli alanlarda tutunma noktaları elde etmeye yönelik başarısız girişimlerine devam ediyor. Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine önemli kayıplar verdiriyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna ordusunun son bir gün içinde 13 tank, 19 piyade muharebe aracı, 12 zırhlı muharebe aracı, 11 ağır makineli tüfekli pikap ve 330’dan fazla askeri personelini kaybettiği ifade edildi.