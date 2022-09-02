Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220902/rusya-2022nin-ikinci-yarisinda-30-milyon-ton-tahil-ihrac-etmeye-haziriz-1060739072.html
Rusya: 2022'nin ikinci yarısında 30 milyon ton tahıl ihraç etmeye hazırız
Rusya: 2022'nin ikinci yarısında 30 milyon ton tahıl ihraç etmeye hazırız
Moskova'nın tarım ürünleri sevkiyatı konusunda uluslararası partnerleri önündeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini belirten Rusya Tarım... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T19:41+0300
2022-09-02T19:41+0300
dünya
ukrayna krizi
rusya
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059175949_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_f46af29096de24a3a4fbd88e899a7af7.jpg
Bakanlık, 30 milyon tahılın ihracı için gereken koşulların sağlanması halinde bunun ihtiyaç sahibi ülkeleri destekleme imkanı sunacağını ve dünyada gıda konusundaki durumun istikrar kazanmasına katkı yapacağını ifade etti.Küresel gıda krizi koşullarında ana tarım ürünleri tedarikçilerinden biri olarak Rusya'nın rolünün arttığına dikkat çeken bakanlık, Rusya'nın bu yıl tarım ürünleri imalatında neredeyse tüm alanlarda artış kaydeden ender ülkelerden biri olduğunun, bu sayede genel gıda güvenliğine ve küresel açlıkla mücadeleye katkı sunabileceğinin altını çizdi.Bakanlık, bu yıl Rusya'da tahıl hasadının 87 milyon tonu buğday olmak üzere 130 milyon tona ulaşabileceğini ekledi. Geçen yıl Rusya'da tahıl hasadı, 121.4 milyon ton olarak gerçekleşmişti.Tahıl anlaşmasının Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili kısmının iyi çalıştığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ancak Rus tahılının ihracını öngören kısmın kötü ilerlediğini söylemişti.Rudenko, "Anlaşmanın iki kısmının da senkronize bir şekilde, paralel olarak çalışmasını isterdik. Ancak anlaşmanın ikinci kısmı, Rusya ile BM arasındaki memorandum daha kötü uygulanıyor. ABD ve AB'nin açıklamalarına rağmen Rus tahılının ihracını engelleyen kısıtlamalar halen mevcut" demişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059175949_148:0:1053:679_1920x0_80_0_0_5776d1b6d4033eac7cc8fc40c3469a0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, rusya, tahıl
ukrayna krizi, rusya, tahıl

Rusya: 2022'nin ikinci yarısında 30 milyon ton tahıl ihraç etmeye hazırız

19:41 02.09.2022
© AARusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Moskova'nın tarım ürünleri sevkiyatı konusunda uluslararası partnerleri önündeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini belirten Rusya Tarım Bakanlığı, BM'yle varılan mutabakatlar kapsamında 2022'nin 2. yarısında 30 milyon ton tahılı dış pazarlara göndermeye hazır olduklarını vurguladı.
Bakanlık, 30 milyon tahılın ihracı için gereken koşulların sağlanması halinde bunun ihtiyaç sahibi ülkeleri destekleme imkanı sunacağını ve dünyada gıda konusundaki durumun istikrar kazanmasına katkı yapacağını ifade etti.

Küresel gıda krizi koşullarında ana tarım ürünleri tedarikçilerinden biri olarak Rusya'nın rolünün arttığına dikkat çeken bakanlık, Rusya'nın bu yıl tarım ürünleri imalatında neredeyse tüm alanlarda artış kaydeden ender ülkelerden biri olduğunun, bu sayede genel gıda güvenliğine ve küresel açlıkla mücadeleye katkı sunabileceğinin altını çizdi.

Bakanlık, bu yıl Rusya'da tahıl hasadının 87 milyon tonu buğday olmak üzere 130 milyon tona ulaşabileceğini ekledi. Geçen yıl Rusya'da tahıl hasadı, 121.4 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

Tahıl anlaşmasının Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili kısmının iyi çalıştığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ancak Rus tahılının ihracını öngören kısmın kötü ilerlediğini söylemişti.

Rudenko, "Anlaşmanın iki kısmının da senkronize bir şekilde, paralel olarak çalışmasını isterdik. Ancak anlaşmanın ikinci kısmı, Rusya ile BM arasındaki memorandum daha kötü uygulanıyor. ABD ve AB'nin açıklamalarına rağmen Rus tahılının ihracını engelleyen kısıtlamalar halen mevcut" demişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала