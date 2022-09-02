https://sputniknews.com.tr/20220902/rusya-2022nin-ikinci-yarisinda-30-milyon-ton-tahil-ihrac-etmeye-haziriz-1060739072.html

Rusya: 2022'nin ikinci yarısında 30 milyon ton tahıl ihraç etmeye hazırız

Rusya: 2022'nin ikinci yarısında 30 milyon ton tahıl ihraç etmeye hazırız

Moskova'nın tarım ürünleri sevkiyatı konusunda uluslararası partnerleri önündeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini belirten Rusya Tarım... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T19:41+0300

2022-09-02T19:41+0300

2022-09-02T19:41+0300

dünya

ukrayna krizi

rusya

tahıl

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Bakanlık, 30 milyon tahılın ihracı için gereken koşulların sağlanması halinde bunun ihtiyaç sahibi ülkeleri destekleme imkanı sunacağını ve dünyada gıda konusundaki durumun istikrar kazanmasına katkı yapacağını ifade etti.Küresel gıda krizi koşullarında ana tarım ürünleri tedarikçilerinden biri olarak Rusya'nın rolünün arttığına dikkat çeken bakanlık, Rusya'nın bu yıl tarım ürünleri imalatında neredeyse tüm alanlarda artış kaydeden ender ülkelerden biri olduğunun, bu sayede genel gıda güvenliğine ve küresel açlıkla mücadeleye katkı sunabileceğinin altını çizdi.Bakanlık, bu yıl Rusya'da tahıl hasadının 87 milyon tonu buğday olmak üzere 130 milyon tona ulaşabileceğini ekledi. Geçen yıl Rusya'da tahıl hasadı, 121.4 milyon ton olarak gerçekleşmişti.Tahıl anlaşmasının Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili kısmının iyi çalıştığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ancak Rus tahılının ihracını öngören kısmın kötü ilerlediğini söylemişti.Rudenko, "Anlaşmanın iki kısmının da senkronize bir şekilde, paralel olarak çalışmasını isterdik. Ancak anlaşmanın ikinci kısmı, Rusya ile BM arasındaki memorandum daha kötü uygulanıyor. ABD ve AB'nin açıklamalarına rağmen Rus tahılının ihracını engelleyen kısıtlamalar halen mevcut" demişti.

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ukrayna krizi, rusya, tahıl