https://sputniknews.com.tr/20220902/perili-kosk-449-milyon-liraya-icradan-satildi-1060724187.html

'Perili Köşk' 449 milyon liraya icradan satıldı

'Perili Köşk' 449 milyon liraya icradan satıldı

İstanbul Kadıköy'de 'Küçük Dolmabahçe', 'Saray Yavrusu' ve 'Perili Köşk' gibi adlarla anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı olan Türkiye İş Bankası... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T13:41+0300

2022-09-02T13:41+0300

2022-09-02T13:43+0300

perili köşk

türkiye

türkiye iş bankası

satış

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Anadolu 1 No'lu Mezat Salonu'nda gerçekleştirilen açık artırmaya sadece alacaklı olan İş Bankası katıldı.Geçen mart ayında Anadolu 25. İcra Dairesince belirlenen 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruştan satışa çıkarılan köşk, açık artırma usulüyle 449 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren İş Bankası'na satıldı.Ragıp Paşa Köşkü'nün sahiplerinin avukatlarınca pazartesi günü satışa itiraz edileceği öğrenildi.Mahkeme kararıMülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle İstanbul Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi satışına karar verilen köşkün, icra müdürlüklerince yürütülen kıymet takdir çalışmaları kapsamında, tarihi binası, köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmişti. Bu doğrultuda, 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş muhammen bedel belirlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220828/kadikoyun-simgesi-perili-kosk-450-milyon-lira-bedelle-ihaleye-cikacak-1060490556.html

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perili köşk, türkiye iş bankası, satış