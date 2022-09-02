https://sputniknews.com.tr/20220902/papua-yeni-gine-basbakani-gazetecileri-azarladi-beni-artik-cebimden-aramayi-birakin-1060716238.html
Papua Yeni Gine Başbakanı gazeteye ilan verdi: Gazeteciler artık beni cebimden aramasın
Papua Yeni Gine Başbakanı gazeteye ilan verdi: Gazeteciler artık beni cebimden aramasın
Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, yazılı bir açıklamayla gazetecilere kendisini cep telefonundan ulaşmayı bırakmaları ve resmi e-posta adreslerini... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T11:10+0300
2022-09-02T11:10+0300
2022-09-02T11:12+0300
dünya
james marape
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Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ülkenin iki büyük gazetesinde gazetecileri kendisini aramayı ve doğrudan mesaj atmayı bırakmaya çağıran tam sayfa bir ilan yayınladı.Başbakanlık imzalı ilanda, "Ulusal ve uluslararası medya kardeşliğinin tüm mensuplarına hitap eden bu genelgeyle Başbakan James Marape, bu tarihten itibaren artık basının sorularını doğrudan kabul etmeyecek" ifadelerine yer verildi.Duyuruda, tüm soru ve röportaj taleplerinin, ilanda belirtilen e-posta adresleri ve telefon numaraları üzerinden başbakanın basın ofisine yazılı olarak iletilmesi gerektiği belirtildi.İlanda, "Başbakan, 2019'da göreve başlamasından bu yana ılımlı davrandı ve medyamıza açıkça yanıt verdi. Bu ortaklığı, sorularınızı ilgili bakanlıklarımıza yönlendirerek sürdürmenizi istiyoruz" denildi.Öte yandan ilan, Marape'nin medya ekibiyle birlikte oluşturduğu WhatsApp grubuna da gönderilerek, muhabirlere "Ülkemizin iyiliği için çalışın", "Başbakanı destekleyin" şeklinde talepler iletildi.Söz konusu çağrı, basın özgürlüğüne saldırı anlamına geldiği gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220706/papua-yeni-gine-basbakaninin-oglu-bavul-dolusu-cantayla-yakalandi-1058373149.html
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james marape, papua yeni gine, gazeteci
Papua Yeni Gine Başbakanı gazeteye ilan verdi: Gazeteciler artık beni cebimden aramasın
11:10 02.09.2022 (güncellendi: 11:12 02.09.2022) Abone ol
Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, yazılı bir açıklamayla gazetecilere kendisini cep telefonundan ulaşmayı bırakmaları ve resmi e-posta adreslerini kullanmaları çağrısını yaptı.
Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ülkenin iki büyük gazetesinde gazetecileri kendisini aramayı ve doğrudan mesaj atmayı bırakmaya çağıran tam sayfa bir ilan yayınladı.
Başbakanlık imzalı ilanda, "Ulusal ve uluslararası medya kardeşliğinin tüm mensuplarına hitap eden bu genelgeyle Başbakan James Marape, bu tarihten itibaren artık basının sorularını doğrudan kabul etmeyecek" ifadelerine yer verildi.
Duyuruda, tüm soru ve röportaj taleplerinin, ilanda belirtilen e-posta adresleri ve telefon numaraları üzerinden başbakanın basın ofisine yazılı olarak iletilmesi gerektiği belirtildi.
İlanda, "Başbakan, 2019'da göreve başlamasından bu yana ılımlı davrandı ve medyamıza açıkça yanıt verdi. Bu ortaklığı, sorularınızı ilgili bakanlıklarımıza yönlendirerek sürdürmenizi istiyoruz" denildi.
Öte yandan ilan, Marape'nin medya ekibiyle birlikte oluşturduğu WhatsApp grubuna da gönderilerek, muhabirlere "Ülkemizin iyiliği için çalışın", "Başbakanı destekleyin" şeklinde talepler iletildi.
Söz konusu çağrı, basın özgürlüğüne saldırı anlamına geldiği gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.