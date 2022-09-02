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Otomobil ve hafif ticari araç satışları ağustosta yüzde 17.3 azaldı
Otomobil ve hafif ticari araç satışları ağustosta yüzde 17.3 azaldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 daralarak 48 bin 336 adete geriledi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T10:16+0300
2022-09-02T10:16+0300
ekonomi
otomobil
satış
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil pazarındaki daralma yüzde 17,3 ile hafif ticarideki yüzde 4,4 daralmanın üzerinde gerçekleşti.Ağustosta 35 bin 230 adet otomobil, 13 bin 106 adet hafif ticari araç satıldı.Yılın sekiz aylık dönemine bakıldığında pazar yüzde 8.5 daralarak 458 bin 446 adete indi. Otomobil satışları yüzde 9,4, hafif ticari satışları yüzde 5,2 daraldı.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18,2 azaldı.10 yıllık ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 21,1, hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,2 geriledi.
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otomobil, satış
otomobil, satış

Otomobil ve hafif ticari araç satışları ağustosta yüzde 17.3 azaldı

10:16 02.09.2022
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 daralarak 48 bin 336 adete geriledi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil pazarındaki daralma yüzde 17,3 ile hafif ticarideki yüzde 4,4 daralmanın üzerinde gerçekleşti.
Ağustosta 35 bin 230 adet otomobil, 13 bin 106 adet hafif ticari araç satıldı.
Yılın sekiz aylık dönemine bakıldığında pazar yüzde 8.5 daralarak 458 bin 446 adete indi. Otomobil satışları yüzde 9,4, hafif ticari satışları yüzde 5,2 daraldı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18,2 azaldı.
10 yıllık ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 21,1, hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,2 geriledi.
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