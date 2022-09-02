https://sputniknews.com.tr/20220902/ormanlara-giris-yasagi-sona-erdi-1060730029.html

Ormanlara giriş yasağı sona erdi

Ormanlara giriş yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, 81 il valiliğine “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Yangın riski bulunan bölgelerdeki... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T15:46+0300

2022-09-02T15:46+0300

2022-09-02T15:46+0300

türkiye

orman yangını

türkiye

orman

yasak

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İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, 20 Temmuz'da valiliklere "Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konulu genelge göndermişti.Genelgeye göre; yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişler yasaklanmıştı.İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere gönderdiği "Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konulu genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istenmişti.Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralanmıştı.Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanmıştı.Piknik ve mangal yasağı da 31 Ağustos itibariyle sona ermiş oldu.

https://sputniknews.com.tr/20220830/kasta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1060570546.html

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