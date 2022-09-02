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https://sputniknews.com.tr/20220902/ormanlara-giris-yasagi-sona-erdi-1060730029.html
Ormanlara giriş yasağı sona erdi
Ormanlara giriş yasağı sona erdi
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, 81 il valiliğine “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Yangın riski bulunan bölgelerdeki... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T15:46+0300
2022-09-02T15:46+0300
türkiye
orman yangını
türkiye
orman
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İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, 20 Temmuz'da valiliklere "Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konulu genelge göndermişti.Genelgeye göre; yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişler yasaklanmıştı.İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere gönderdiği "Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konulu genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istenmişti.Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralanmıştı.Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanmıştı.Piknik ve mangal yasağı da 31 Ağustos itibariyle sona ermiş oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220830/kasta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1060570546.html
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orman yangını, türkiye, orman, yasak
orman yangını, türkiye, orman, yasak

Ormanlara giriş yasağı sona erdi

15:46 02.09.2022
© İHAİzmir, orman, piknik
İzmir, orman, piknik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA
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İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, 81 il valiliğine “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişler yasaklanmıştı. 31 Ağustos itibariyle bu yasak sona erdi.
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, 20 Temmuz'da valiliklere "Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konulu genelge göndermişti.
Genelgeye göre; yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişler yasaklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere gönderdiği "Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konulu genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istenmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralanmıştı.
Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanmıştı.
Piknik ve mangal yasağı da 31 Ağustos itibariyle sona ermiş oldu.
Kaş'ta orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
TÜRKİYE
Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
30 Ağustos, 15:05
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