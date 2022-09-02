https://sputniknews.com.tr/20220902/okul-kiyafetleri-bu-sene-bin-liradan-basliyor-1060711050.html
Okul kıyafetleri bu sene bin liradan başlıyor
Okul kıyafetleri bu sene bin liradan başlıyor
Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler alışveriş telaşında. Okul kıyafetleri, gider kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. Bu sene okul için... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T08:50+0300
2022-09-02T08:50+0300
2022-09-02T08:50+0300
türkiye
okul
kıyafet
zam
forma
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2022-2023 Eğitim öğretim yılı, 12 Eylül’de ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Veliler de şimdiden kırtasiye malzemeleri, okul çantası, kıyafet gibi ihtiyaçları hazırlamaya başladı. Bu gider kalemlerinde en önemli yeri ise kıyafetler tutuyor. Temel okul kıyafetleri; okul arması bulunan tişört, pantolon ya da şort etek, hırka ya da benzeri üst giyecekten oluşuyor.Velilerin okul arması bulunan tek tip eşofmanları alması zorunlu olmasa da tavsiye ediliyor. Bu sene okul için gerekli kıyafetlerin fiyatı bin liradan başlayıp bin 750 liraya kadar çıkıyor. Mağaza sahipleri fiyatların bu yılki artışına gerekçe olarak maliyetlerdeki yükselişi gösteriyor. 'Pamuktaki artış tekstil fiyatlarına yansıdı'50 yıldır okul kıyafeti satan bir mağazanın sahibi Fatih Atlı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, “Özellikle pamuktaki artış tekstil fiyatlarına yansıdı. Yine de velileri üzmeden, uygun fiyat belirlemeye çalışıyoruz. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de fırsatçılar çok, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” diyor.İlçeden ilçeye değişiyorİstanbul’da Bakırköy, Küçükçekmece, Şişli, Eyüpsultan gibi nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerdeki okulları ve okul kıyafeti satan dükkanları dolaştık. Bakırköy’de ilkokul öğrencisi için uzun kollu ve kısa kollu tişört, pantolon ya da şort etek, eşofman takımı ve hırkadan oluşan kıyafet setini almak isteyen bir velinin 1250 lira ödemesi gerekiyor. Küçükçekmece’de bu rakam 1450, Şişli’de ise 1600 lirayı buluyor. Eyüpsultan’daki mağazalarda eşofman ve hırka satışı yapılmıyor. Bu nedenle fiyat 500 liraya kadar düşüyor.Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen yeni yönetmelikle okullarda öğrencilere belirli koşullarda serbest kıyafet giyme hakkı tanındı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğine göre; okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, velilerin yüzde 50’sinden fazlasının kabul etmesi durumunda okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebiliyor. Ayrıca bu yönetmelikte yer alan bir başka maddeye göre öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyebiliyor. Ancak söz konusu maddede “öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamaz” ifadesi yer alıyor.
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okul, kıyafet, zam, forma
okul, kıyafet, zam, forma
Okul kıyafetleri bu sene bin liradan başlıyor
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Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler alışveriş telaşında. Okul kıyafetleri, gider kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. Bu sene okul için gerekli kıyafetlerin fiyatı bin liradan başlayıp bin 750 liraya kadar çıkıyor. Fiyatlar ilçelere göre de değişiyor.
2022-2023 Eğitim öğretim yılı, 12 Eylül’de ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Veliler de şimdiden kırtasiye malzemeleri, okul çantası, kıyafet gibi ihtiyaçları hazırlamaya başladı. Bu gider kalemlerinde en önemli yeri ise kıyafetler tutuyor. Temel okul kıyafetleri; okul arması bulunan tişört, pantolon ya da şort etek, hırka ya da benzeri üst giyecekten oluşuyor.
Velilerin okul arması bulunan tek tip eşofmanları alması zorunlu olmasa da tavsiye ediliyor. Bu sene okul için gerekli kıyafetlerin fiyatı bin liradan başlayıp bin 750 liraya kadar çıkıyor. Mağaza sahipleri fiyatların bu yılki artışına gerekçe olarak maliyetlerdeki yükselişi gösteriyor.
'Pamuktaki artış tekstil fiyatlarına yansıdı'
50 yıldır okul kıyafeti satan bir mağazanın sahibi Fatih Atlı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada
, “Özellikle pamuktaki artış tekstil fiyatlarına yansıdı. Yine de velileri üzmeden, uygun fiyat belirlemeye çalışıyoruz. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de fırsatçılar çok, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” diyor.
İlçeden ilçeye değişiyor
İstanbul’da Bakırköy, Küçükçekmece, Şişli, Eyüpsultan gibi nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerdeki okulları ve okul kıyafeti satan dükkanları dolaştık. Bakırköy’de ilkokul öğrencisi için uzun kollu ve kısa kollu tişört, pantolon ya da şort etek, eşofman takımı ve hırkadan oluşan kıyafet setini almak isteyen bir velinin 1250 lira ödemesi gerekiyor. Küçükçekmece’de bu rakam 1450, Şişli’de ise 1600 lirayı buluyor. Eyüpsultan’daki mağazalarda eşofman ve hırka satışı yapılmıyor. Bu nedenle fiyat 500 liraya kadar düşüyor.
Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen yeni yönetmelikle okullarda öğrencilere belirli koşullarda serbest kıyafet giyme hakkı tanındı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğine göre; okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, velilerin yüzde 50’sinden fazlasının kabul etmesi durumunda okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebiliyor. Ayrıca bu yönetmelikte yer alan bir başka maddeye göre öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyebiliyor. Ancak söz konusu maddede “öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamaz” ifadesi yer alıyor.