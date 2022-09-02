Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/norvecli-petrol-sirketi-equinor-rusya-pazarindan-tamamen-cekildi-1060719354.html
Norveçli petrol şirketi Equinor, Rusya pazarından tamamen çekildi
Norveçli petrol şirketi Equinor, Rusya pazarından tamamen çekildi
Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasından 4 gün sonra Rus pazarından çekileceğini açıklayan Norveçli petrol şirketi Equinor, kararını eksiksiz... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T12:36+0300
2022-09-02T12:36+0300
ukrayna krizi
equinor
rusya
doğalgaz
norveç
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060719181_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_1047f475d7fd97f0e5ba16e78acd36b0.jpg
Equinor, Rusya pazarından tamamen çekilen ilk büyük uluslararası enerji şirketi oldu.Equinor, Rosneft'in yeraltı kaynakları çıkarma projelerinde en büyük yabancı yatırımcılardan biri olarak yer alıyordu. Equinor ve Rosneft, son yıllarda zor çıkarılan rezervler alanında işbirliği yapıyordu, 2012 yılından bu yana da Rus kıta sahanlığının birlikte keşfedilmesine yönelik büyük ölçekli planlar üzerinde çalışıyordu.Büyük uluslararası enerji şirketlerinden Shell ve BP de, Rusya'dan çekileceğini duyurdu ancak bu süreçleri henüz tamamlamadı.Rusya'daki varlıklarının birçoğunu koruduğu gerekçesiyle ülkesinde eleştirilerin odağında bulunan Fransız TotalEnergies, 26 Ağustos'ta Sibirya'daki doğalgaz yatağında bulunan payını Rus Novatek'e satacağını açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay hasım ülkelerden yatırımcıların Rusya'daki bazı enerji projelerindeki hisselerini satmalarına yıl sonuna kadar yasak getirmişti.30 Ağustos'ta Wall Street Journal gazetesi, ABD'li petrol şirketi Exxon'un, devasa petrol ve doğalgaz projesi Sahalin-1'den çıkmasına izin verilmemesi halinde Rusya hükümetine dava açmayı planladığını yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/gazprom-ilk-8-ayda-ihracat-yuzde-374-azaldi-1060689862.html
rusya
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060719181_55:0:1122:800_1920x0_80_0_0_332e3b6152437271b96b293fe8985d25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
equinor, rusya, doğalgaz, norveç, enerji
equinor, rusya, doğalgaz, norveç, enerji

Norveçli petrol şirketi Equinor, Rusya pazarından tamamen çekildi

12:36 02.09.2022
© AFP 2022 / HAKON MOSVOLD LARSENEquinor
Equinor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / HAKON MOSVOLD LARSEN
Abone olTelegram
Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasından 4 gün sonra Rus pazarından çekileceğini açıklayan Norveçli petrol şirketi Equinor, kararını eksiksiz olarak hayata geçirdi.
Equinor, Rusya pazarından tamamen çekilen ilk büyük uluslararası enerji şirketi oldu.
Equinor, Rosneft'in yeraltı kaynakları çıkarma projelerinde en büyük yabancı yatırımcılardan biri olarak yer alıyordu. Equinor ve Rosneft, son yıllarda zor çıkarılan rezervler alanında işbirliği yapıyordu, 2012 yılından bu yana da Rus kıta sahanlığının birlikte keşfedilmesine yönelik büyük ölçekli planlar üzerinde çalışıyordu.
Büyük uluslararası enerji şirketlerinden Shell ve BP de, Rusya'dan çekileceğini duyurdu ancak bu süreçleri henüz tamamlamadı.
Rusya'daki varlıklarının birçoğunu koruduğu gerekçesiyle ülkesinde eleştirilerin odağında bulunan Fransız TotalEnergies, 26 Ağustos'ta Sibirya'daki doğalgaz yatağında bulunan payını Rus Novatek'e satacağını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay hasım ülkelerden yatırımcıların Rusya'daki bazı enerji projelerindeki hisselerini satmalarına yıl sonuna kadar yasak getirmişti.
30 Ağustos'ta Wall Street Journal gazetesi, ABD'li petrol şirketi Exxon'un, devasa petrol ve doğalgaz projesi Sahalin-1'den çıkmasına izin verilmemesi halinde Rusya hükümetine dava açmayı planladığını yazmıştı.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
EKONOMİ
Gazprom: İlk 8 ayda ihracat yüzde 37.4 azaldı
Dün, 19:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала