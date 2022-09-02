https://sputniknews.com.tr/20220902/norvecli-petrol-sirketi-equinor-rusya-pazarindan-tamamen-cekildi-1060719354.html

Norveçli petrol şirketi Equinor, Rusya pazarından tamamen çekildi

Norveçli petrol şirketi Equinor, Rusya pazarından tamamen çekildi

Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasından 4 gün sonra Rus pazarından çekileceğini açıklayan Norveçli petrol şirketi Equinor, kararını eksiksiz... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T12:36+0300

2022-09-02T12:36+0300

2022-09-02T12:36+0300

ukrayna krizi

equinor

rusya

doğalgaz

norveç

enerji

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Equinor, Rusya pazarından tamamen çekilen ilk büyük uluslararası enerji şirketi oldu.Equinor, Rosneft'in yeraltı kaynakları çıkarma projelerinde en büyük yabancı yatırımcılardan biri olarak yer alıyordu. Equinor ve Rosneft, son yıllarda zor çıkarılan rezervler alanında işbirliği yapıyordu, 2012 yılından bu yana da Rus kıta sahanlığının birlikte keşfedilmesine yönelik büyük ölçekli planlar üzerinde çalışıyordu.Büyük uluslararası enerji şirketlerinden Shell ve BP de, Rusya'dan çekileceğini duyurdu ancak bu süreçleri henüz tamamlamadı.Rusya'daki varlıklarının birçoğunu koruduğu gerekçesiyle ülkesinde eleştirilerin odağında bulunan Fransız TotalEnergies, 26 Ağustos'ta Sibirya'daki doğalgaz yatağında bulunan payını Rus Novatek'e satacağını açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay hasım ülkelerden yatırımcıların Rusya'daki bazı enerji projelerindeki hisselerini satmalarına yıl sonuna kadar yasak getirmişti.30 Ağustos'ta Wall Street Journal gazetesi, ABD'li petrol şirketi Exxon'un, devasa petrol ve doğalgaz projesi Sahalin-1'den çıkmasına izin verilmemesi halinde Rusya hükümetine dava açmayı planladığını yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220901/gazprom-ilk-8-ayda-ihracat-yuzde-374-azaldi-1060689862.html

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equinor, rusya, doğalgaz, norveç, enerji