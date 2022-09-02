https://sputniknews.com.tr/20220902/nilufer-muzik-festivaline-alkol-ve-konaklama-yasagi-getirildi-1060718387.html

Nilüfer Müzik Festivali'ne alkol ve konaklama yasağı getirildi

Nilüfer Müzik Festivali'ne alkol ve konaklama yasağı getirildi

Nilüfer Belediyesi’nin ‘Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel’ sloganıyla düzenlediği 6. Nilüfer Müzik Festivali’nde konaklama ve içki satışı kaymakamlık... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T12:22+0300

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müzik festivali

türkiye

nilüfer

kaymakamlık

yasak

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Bursa Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 2-3-4 Eylül tarihlerinde 6.'sını düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’nde konaklama ve alkol satışı kaymakamlık kararıyla yasaklandı.Bursamuhalif'in haberine göre Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla, belediyeye gönderilen resmi yazıda festivale alkol satışı ve gece konaklaması yapılamayacağı vurgulandı. Yazıda müzik yasağının da 01.00'da başladığı hatırlatıldı.Yazıda, Eğlence Yerlerinde Müzik ve Yayınları Konulu Genelgeye atıfla "Müzik yayının saat 01.00 saatini geçmemesi kaydıyla söz konusu etkinliğin yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

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