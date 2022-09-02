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https://sputniknews.com.tr/20220902/nilufer-muzik-festivaline-alkol-ve-konaklama-yasagi-getirildi-1060718387.html
Nilüfer Müzik Festivali'ne alkol ve konaklama yasağı getirildi
Nilüfer Müzik Festivali'ne alkol ve konaklama yasağı getirildi
Nilüfer Belediyesi’nin ‘Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel’ sloganıyla düzenlediği 6. Nilüfer Müzik Festivali’nde konaklama ve içki satışı kaymakamlık... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T12:22+0300
2022-09-02T12:27+0300
müzik festivali
türkiye
nilüfer
kaymakamlık
yasak
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Bursa Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 2-3-4 Eylül tarihlerinde 6.'sını düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’nde konaklama ve alkol satışı kaymakamlık kararıyla yasaklandı.Bursamuhalif'in haberine göre Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla, belediyeye gönderilen resmi yazıda festivale alkol satışı ve gece konaklaması yapılamayacağı vurgulandı. Yazıda müzik yasağının da 01.00'da başladığı hatırlatıldı.Yazıda, Eğlence Yerlerinde Müzik ve Yayınları Konulu Genelgeye atıfla "Müzik yayının saat 01.00 saatini geçmemesi kaydıyla söz konusu etkinliğin yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220811/burhaniye-kaymakami-zeytinli-rock-festivaline-izin-vermedi-1059791392.html
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müzik festivali, nilüfer, kaymakamlık, yasak
müzik festivali, nilüfer, kaymakamlık, yasak

Nilüfer Müzik Festivali'ne alkol ve konaklama yasağı getirildi

12:22 02.09.2022 (güncellendi: 12:27 02.09.2022)
© nilufermuzikfestivali.comNilüfer Müzik Festivali
Nilüfer Müzik Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© nilufermuzikfestivali.com
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Nilüfer Belediyesi’nin ‘Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel’ sloganıyla düzenlediği 6. Nilüfer Müzik Festivali’nde konaklama ve içki satışı kaymakamlık kararıyla yasaklandı.
Bursa Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 2-3-4 Eylül tarihlerinde 6.'sını düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’nde konaklama ve alkol satışı kaymakamlık kararıyla yasaklandı.
Bursamuhalif'in haberine göre Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla, belediyeye gönderilen resmi yazıda festivale alkol satışı ve gece konaklaması yapılamayacağı vurgulandı. Yazıda müzik yasağının da 01.00'da başladığı hatırlatıldı.
© Bursa MuhalifNilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla, belediyeye gönderilen resmi yazı
Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla, belediyeye gönderilen resmi yazı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla, belediyeye gönderilen resmi yazı
© Bursa Muhalif
Yazıda, Eğlence Yerlerinde Müzik ve Yayınları Konulu Genelgeye atıfla "Müzik yayının saat 01.00 saatini geçmemesi kaydıyla söz konusu etkinliğin yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.
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