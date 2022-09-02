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‘Borsa Kralı’ lakabı ile tanınan Nasrullah Ayan hayatını kaybetti
‘Borsa Kralı’ lakabı ile tanınan Nasrullah Ayan hayatını kaybetti
Geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programı sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan piyasa uzmanı Nasrullah Ayan yaşamını yitirdi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T11:00+0300
2022-09-02T11:03+0300
türkiye
nasrullah ayan
ekonomi
iş insanı
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'Borsa Kralı' lakabıyla tanınan iş insanı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti.Nasrullah Ayan'ın hayatını kaybettiği haberini ailesi tarafından Ayan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu.Nasrullah Ayan, güncel ekonomik konuları görüşmek üzere katıldığı Artı TV'deki canlı yayında değerlendirmelerde bulunurken kalp krizi geçirmiş, rahatsız olduğunu dile getiren Ayan, “Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrılmıştı.Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Nasrullah Ayan yoğun bakımda tedaviye alındı, ancak dün gece tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Ayan'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Mersin'de toprağa verilecek.Nasrullah Ayan kimdir?Ayan, 1958 yılında Mardin’de doğdu. 1958 yılında bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin’deki işinde çalışmaya başladı. 1978 yılında, aile şirketinin İzmir’de açılan ofisinin başına geçti.1980 yılında İsviçre’ye, 1982’de de Singapur’a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987 yılında, Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.’yi İsviçre’deki yatırımcılarla birlikte kurdu. 1992’de Tam Sigorta’yı, Hürriyet Grubu’ndan satın aldı. 1993’te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.’nin yönetimini elegeçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı. Tüm şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre’de eğitim gördü. İsviçre’deki bankasının başına, ABD’de bulunan kuzeni Yunus Uca’yı getirdi.Nasrullah Ayan, 2017 yılında ‘Borsa Kralı’ adında da bir kitap kaleme almıştır.
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nasrullah ayan, ekonomi, iş insanı
nasrullah ayan, ekonomi, iş insanı

‘Borsa Kralı’ lakabı ile tanınan Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

11:00 02.09.2022 (güncellendi: 11:03 02.09.2022)
© Fotoğraf : Twitter Nasrullah Ayan hayatını kaybetti
Nasrullah Ayan hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programı sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan piyasa uzmanı Nasrullah Ayan yaşamını yitirdi.
'Borsa Kralı' lakabıyla tanınan iş insanı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti.
Nasrullah Ayan'ın hayatını kaybettiği haberini ailesi tarafından Ayan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu.
Nasrullah Ayan, güncel ekonomik konuları görüşmek üzere katıldığı Artı TV'deki canlı yayında değerlendirmelerde bulunurken kalp krizi geçirmiş, rahatsız olduğunu dile getiren Ayan, “Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrılmıştı.
Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Nasrullah Ayan yoğun bakımda tedaviye alındı, ancak dün gece tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ayan'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Mersin'de toprağa verilecek.

Nasrullah Ayan kimdir?

Ayan, 1958 yılında Mardin’de doğdu. 1958 yılında bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin’deki işinde çalışmaya başladı. 1978 yılında, aile şirketinin İzmir’de açılan ofisinin başına geçti.
1980 yılında İsviçre’ye, 1982’de de Singapur’a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987 yılında, Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.’yi İsviçre’deki yatırımcılarla birlikte kurdu. 1992’de Tam Sigorta’yı, Hürriyet Grubu’ndan satın aldı. 1993’te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.’nin yönetimini elegeçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı. Tüm şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre’de eğitim gördü. İsviçre’deki bankasının başına, ABD’de bulunan kuzeni Yunus Uca’yı getirdi.
Nasrullah Ayan, 2017 yılında ‘Borsa Kralı’ adında da bir kitap kaleme almıştır.
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