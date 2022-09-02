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Muharrem İnce: Duygulanıyorum, CHP’nin yanından geçerken o tarafa bakmıyorum
Muharrem İnce: Duygulanıyorum, CHP’nin yanından geçerken o tarafa bakmıyorum
CHP'den istifası sorulan Muharrem İnce, "Senin kadar ben de duygulanıyorum. Ben CHP’nin yanından geçerken o tarafa bakmıyorum artık" dedi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T09:09+0300
2022-09-02T09:09+0300
politika
muharrem ince
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YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının 3. bölüm konuğu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılışına ilişkin bir soru üzerine Muharrem İnce "Senin kadar ben de duygulanıyorum. Ben CHP’nin yanından geçerken o tarafa bakmıyorum artık" dedi.İnce, sözlerine şöyle devam etti: "Zaten CHP sevgimi bildikleri için bana bu planları, kumpasları kurdular. Ben o gece CHP genel merkezine gitseydim, arkadaşlar bunların sistemleri çöktü, bana veri veremiyorlar, bir de ağlasaydım orada, bir milyon kişi CHP’yi yakardı, camlarını kırarlardı. Ama benim CHP sevgimi bildikleri için bunu yapamayacağımı biliyorlardı. Ben kendimi yakmak pahasına bunu yapamadım."'Türkiye’yi veriyorlar, partiyi vermiyorlar'Soruyu soran kişinin "Sizi de genel başkan yapardık" demesinin üzerine İnce şu ifadeleri kullandı:"Yapamazdınız, Atatürk gelse yapamazsınız. 20 bin kişi tribünde İnce başkan diye bağırıyor, 1200 kişi aşağıda tık çıkmıyor. Cumhurbaşkanı adayı oluyorum, Türkiye’yi veriyorlar bana, partiyi vermiyorlar. Hesabı düzgün yapın. Kurultaya geliyorum, salon ayakta, 20 bin kişi. "İnce başkan diye..." Tamam garanti aldık diyorum. Sandığa giriyorsun yeniliyorsun. Atatürk gelse yenilir, kazanamazsın."
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muharrem ince, chp
muharrem ince, chp

Muharrem İnce: Duygulanıyorum, CHP’nin yanından geçerken o tarafa bakmıyorum

09:09 02.09.2022
© İHA / EREN AYHAN-Muharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA / EREN AYHAN-
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CHP'den istifası sorulan Muharrem İnce, "Senin kadar ben de duygulanıyorum. Ben CHP’nin yanından geçerken o tarafa bakmıyorum artık" dedi.
YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının 3. bölüm konuğu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılışına ilişkin bir soru üzerine Muharrem İnce "Senin kadar ben de duygulanıyorum. Ben CHP’nin yanından geçerken o tarafa bakmıyorum artık" dedi.
İnce, sözlerine şöyle devam etti: "Zaten CHP sevgimi bildikleri için bana bu planları, kumpasları kurdular. Ben o gece CHP genel merkezine gitseydim, arkadaşlar bunların sistemleri çöktü, bana veri veremiyorlar, bir de ağlasaydım orada, bir milyon kişi CHP’yi yakardı, camlarını kırarlardı. Ama benim CHP sevgimi bildikleri için bunu yapamayacağımı biliyorlardı. Ben kendimi yakmak pahasına bunu yapamadım."

'Türkiye’yi veriyorlar, partiyi vermiyorlar'

Soruyu soran kişinin "Sizi de genel başkan yapardık" demesinin üzerine İnce şu ifadeleri kullandı:
"Yapamazdınız, Atatürk gelse yapamazsınız. 20 bin kişi tribünde İnce başkan diye bağırıyor, 1200 kişi aşağıda tık çıkmıyor. Cumhurbaşkanı adayı oluyorum, Türkiye’yi veriyorlar bana, partiyi vermiyorlar. Hesabı düzgün yapın. Kurultaya geliyorum, salon ayakta, 20 bin kişi. "İnce başkan diye..." Tamam garanti aldık diyorum. Sandığa giriyorsun yeniliyorsun. Atatürk gelse yenilir, kazanamazsın."
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