https://sputniknews.com.tr/20220902/msbden-natoya-30-agustos-tepkisi-irade-devri-anlamindaki-bu-tavir-kabul-edilemez--1060740443.html

MSB'den NATO'ya '30 Ağustos' tepkisi: İrade devri anlamındaki bu tavır kabul edilemez

MSB'den NATO'ya '30 Ağustos' tepkisi: İrade devri anlamındaki bu tavır kabul edilemez

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), LANDCOM'un, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı silmesine tepki gösterdi... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T20:19+0300

2022-09-02T20:19+0300

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politika

milli savunma bakanlığı (msb)

nato

yunanistan

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NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkçe olarak "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denilmiş, ardından İngilizce olarak "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizle birlikteyiz." ifadesi yer almıştı. Yunanistan'dan gelen tepki sonrası söz konusu paylaşımı silmesi nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı, açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: "1. NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez. 2. 30 Ağustos’a Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği resmi isim “Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü”dür. Bu milletimizin iradesidir ve değiştirilemez. 3. Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramına yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir. 4. Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922’de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez. 5. Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu; NATO’nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir. 6. 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır. 7. Bu vesileyle; Asil milletimizin 30 Ağustos “Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü” bir kez daha kutluyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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