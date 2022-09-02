https://sputniknews.com.tr/20220902/msb-egitim-ucuslarindan-goruntu-paylasti-1060701390.html
MSB eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı
MSB eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T00:11+0300
2022-09-02T00:11+0300
2022-09-02T00:18+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
eğitim
hava kuvvetleri komutanlığı
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, tarafından eğitim uçuşları gerçekleştirildi.MSB Twitter hesabından, eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), eğitim, hava kuvvetleri komutanlığı
milli savunma bakanlığı (msb), eğitim, hava kuvvetleri komutanlığı
MSB eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı
00:11 02.09.2022 (güncellendi: 00:18 02.09.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, tarafından eğitim uçuşları gerçekleştirildi.
MSB Twitter hesabından, eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:
“Hava Kuvvetleri Komutanlığımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla bir eğitim görevi daha başarıyla icra edildi.”