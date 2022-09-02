Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220902/msb-egitim-ucuslarindan-goruntu-paylasti-1060701390.html
MSB eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı
MSB eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T00:11+0300
2022-09-02T00:18+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
eğitim
hava kuvvetleri komutanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060701246_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e447b75131968d3ea001d27e684bb124.jpg
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, tarafından eğitim uçuşları gerçekleştirildi.MSB Twitter hesabından, eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060701246_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9c0b4ec207212288cbef11fd474bd68a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), eğitim, hava kuvvetleri komutanlığı
milli savunma bakanlığı (msb), eğitim, hava kuvvetleri komutanlığı

MSB eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı

00:11 02.09.2022 (güncellendi: 00:18 02.09.2022)
© İHAHava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşları
Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, tarafından eğitim uçuşları gerçekleştirildi.
MSB Twitter hesabından, eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:
“Hava Kuvvetleri Komutanlığımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla bir eğitim görevi daha başarıyla icra edildi.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала