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https://sputniknews.com.tr/20220902/mississippide-su-krizi-dus-alirken-agzinizi-kapatin-1060709382.html
Mississippi'de su krizi: 'Duş alırken ağzınızı kapatın'
Mississippi'de su krizi: 'Duş alırken ağzınızı kapatın'
ABD'de temiz su verilemeyen bölge sakinlerine "duş alırken ağzınızı kapatın" önerisinde bulunuldu. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T05:02+0300
2022-09-02T05:06+0300
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ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.Amerikan CNN kanalının bölgeden derlediği bilgilere göre, Mississippi'nin başkenti Jackson'da su arıtma tesislerinde giderilemeyen arıza sonucu, birçok bölgeye su verilemediği, kesinti yaşanmayan bölgelerde ise musluklardan akan suyun kahverengiye döndüğü, halkın suyu kaynatarak kullandığı belirtildi.'Evcil hayvanlar da içmemeli'Mississippi Sağlık İdaresi Direktörü Jim Craig bölge halkına, "Musluktan akan suda banyo yapmak hala güvenli. Ancak, duşta ağzınızın açık olmadığından emin olun" derken, evcil hayvanların da musluk suyundan içmemesi gerektiğini vurguladı.Vali Reeves: Sorun bu noktada önlenemezMississippi Valisi Tate Reeves, Jackson'da su tesislerinde suyun pH değerini ölçen mekanizmadaki arızanın giderilmeye çalışıldığını, "sonucun işe yarayacağından yüzde 100 emin olmadığını" ifade etti.Reevers, Jackson'ın yıllardır sorunlu olan su şebekesi hakkında, "Gelecekte kesintiler olacak. Sorun bu noktada önlenemez" diyerek, bölge sakinlerinden suyu kaynatmadan içmemelerini istedi.Bölge sakinleri ise bir aydan fazla süredir temiz su hizmeti alamadıkları, şişe suyu almak için de ekonomik güçlerinin yetmediği, bazı noktalarda dağıtılan ücretsiz sular için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldıkları konusunda şikayetçi oldu.Jackson'daki devlet okullarının yaşanan su krizi nedeniyle salı gününden itibaren sanal eğitime geçtiği, Jackson Eyalet Üniversitesi'nde kampüs genelinde portatif duş ve tuvaletlerin kurulduğu bilgisi paylaşıldı.ABD'li yazar Boykin: 'Bu krizler tesadüf değil'ABD'li yazar Keith Boykin Twitter'da, ABD'de siyah nüfusun çoğunlukta olduğu şehirlerde alt yapı sorunu yaşanmasının "tesadüf olmadığını" dile getirdi."Zamana Karşı Yarış: Kararan Amerika'nın Siyaseti" isimli kitabın yazarı, paylaşımında, "Bir kez daha, başka bir siyah şehir su kriziyle karşı karşıya. Jackson-Mississippi'nin yüzde 83'ü, Flint-Michigan'ın yüzde 54'ü siyah" diyerek, iki şehirde de su krizinin yaşanmasına dikkat çekti.Siyah yazar, "Bu krizler tesadüfi değildir. Siyah ve beyaz olmayan diğer topluluklara yönelik kasıtlı ihmalden kaynaklanırlar" ifadesini kullandı.Başkan Joe Biden, Jackson'daki su krizi için acil durum ilan etmiş, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) Yöneticisi Deanne Criswell'in cuma günü Jackson'da olacağı bildirilmişti.Şubat 2021'de şiddetli bir kış fırtınası sonrası, Jackson'daki su şebekesinin boruları donarak patlamış ve bazı bölge sakinleri bir ay boyunca susuz kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/abd-batisindaki-kurakliga-cozum-icin-su-kullanimina-yeni-kisitlamalar-getirdi-1060014565.html
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duş, su, kriz, mississippi, abd
duş, su, kriz, mississippi, abd

Mississippi'de su krizi: 'Duş alırken ağzınızı kapatın'

05:02 02.09.2022 (güncellendi: 05:06 02.09.2022)
© AP Photo / Steve HelberABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Steve Helber
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ABD'de temiz su verilemeyen bölge sakinlerine "duş alırken ağzınızı kapatın" önerisinde bulunuldu.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
Amerikan CNN kanalının bölgeden derlediği bilgilere göre, Mississippi'nin başkenti Jackson'da su arıtma tesislerinde giderilemeyen arıza sonucu, birçok bölgeye su verilemediği, kesinti yaşanmayan bölgelerde ise musluklardan akan suyun kahverengiye döndüğü, halkın suyu kaynatarak kullandığı belirtildi.

'Evcil hayvanlar da içmemeli'

Mississippi Sağlık İdaresi Direktörü Jim Craig bölge halkına, "Musluktan akan suda banyo yapmak hala güvenli. Ancak, duşta ağzınızın açık olmadığından emin olun" derken, evcil hayvanların da musluk suyundan içmemesi gerektiğini vurguladı.

Vali Reeves: Sorun bu noktada önlenemez

Mississippi Valisi Tate Reeves, Jackson'da su tesislerinde suyun pH değerini ölçen mekanizmadaki arızanın giderilmeye çalışıldığını, "sonucun işe yarayacağından yüzde 100 emin olmadığını" ifade etti.
Reevers, Jackson'ın yıllardır sorunlu olan su şebekesi hakkında, "Gelecekte kesintiler olacak. Sorun bu noktada önlenemez" diyerek, bölge sakinlerinden suyu kaynatmadan içmemelerini istedi.
© BRAD VESTABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye
1/6
© BRAD VEST
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
© AP Photo / Steve HelberABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AP Photo / Steve Helber
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
© AP Photo / Steve HelberABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AP Photo / Steve Helber
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
© AP Photo / Rogelio V. SolisABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AP Photo / Rogelio V. Solis
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
© BRAD VESTABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye
5/6
© BRAD VEST
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
© AP Photo / Rogelio V. SolisABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AP Photo / Rogelio V. Solis
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
1/6
© BRAD VEST
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
2/6
© AP Photo / Steve Helber
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
3/6
© AP Photo / Steve Helber
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
4/6
© AP Photo / Rogelio V. Solis
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
5/6
© BRAD VEST
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
6/6
© AP Photo / Rogelio V. Solis
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
Bölge sakinleri ise bir aydan fazla süredir temiz su hizmeti alamadıkları, şişe suyu almak için de ekonomik güçlerinin yetmediği, bazı noktalarda dağıtılan ücretsiz sular için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldıkları konusunda şikayetçi oldu.
Jackson'daki devlet okullarının yaşanan su krizi nedeniyle salı gününden itibaren sanal eğitime geçtiği, Jackson Eyalet Üniversitesi'nde kampüs genelinde portatif duş ve tuvaletlerin kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'li yazar Boykin: 'Bu krizler tesadüf değil'

ABD'li yazar Keith Boykin Twitter'da, ABD'de siyah nüfusun çoğunlukta olduğu şehirlerde alt yapı sorunu yaşanmasının "tesadüf olmadığını" dile getirdi.
"Zamana Karşı Yarış: Kararan Amerika'nın Siyaseti" isimli kitabın yazarı, paylaşımında, "Bir kez daha, başka bir siyah şehir su kriziyle karşı karşıya. Jackson-Mississippi'nin yüzde 83'ü, Flint-Michigan'ın yüzde 54'ü siyah" diyerek, iki şehirde de su krizinin yaşanmasına dikkat çekti.
Siyah yazar, "Bu krizler tesadüfi değildir. Siyah ve beyaz olmayan diğer topluluklara yönelik kasıtlı ihmalden kaynaklanırlar" ifadesini kullandı.
Başkan Joe Biden, Jackson'daki su krizi için acil durum ilan etmiş, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) Yöneticisi Deanne Criswell'in cuma günü Jackson'da olacağı bildirilmişti.
Şubat 2021'de şiddetli bir kış fırtınası sonrası, Jackson'daki su şebekesinin boruları donarak patlamış ve bazı bölge sakinleri bir ay boyunca susuz kalmıştı.
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