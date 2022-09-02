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Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 2 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak bekleniyor. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T07:03+0300
2022-09-02T07:03+0300
yaşam
hava durumu
meteoroloji
yağmur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporuna göre, İstanbul, Edirne, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bolu, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Sakarya ve Kırklareli'de sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli içinse sarı kodlu uyarı yayımlandı ve "ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Sinop, Muğla’nın iç kesimleri, Aydın’ın doğusu ve Denizli’nin batı çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kütahya, Tokat, Trabzon çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(1-7 Eylül 2022)Hava sıcaklıklarının ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde, batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak düşeceği tahmin ediliyor.” denildi.
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hava durumu, meteoroloji, yağmur
hava durumu, meteoroloji, yağmur

Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış uyarısı

07:03 02.09.2022
© DHAYağış, sağanak, yağmur
Yağış, sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA
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Meteoroloji 2 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporuna göre, İstanbul, Edirne, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bolu, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Sakarya ve Kırklareli'de sağanak yağış bekleniyor.
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli içinse sarı kodlu uyarı yayımlandı ve "ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Sinop, Muğla’nın iç kesimleri, Aydın’ın doğusu ve Denizli’nin batı çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kütahya, Tokat, Trabzon çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(1-7 Eylül 2022)
Hava sıcaklıklarının ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde, batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak düşeceği tahmin ediliyor.” denildi.
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