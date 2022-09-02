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https://sputniknews.com.tr/20220902/merkez-bankasi-toplam-rezervleri-603-milyon-dolar-azaldi-1060743899.html
Merkez Bankası toplam rezervleri 603 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 603 milyon dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolara... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T21:54+0300
2022-09-02T21:56+0300
ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 26 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 665 milyon dolar azalışla 70 milyar 823 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ağustos'ta 71 milyar 488 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 62 milyon dolar artarak 40 milyar 762 milyon dolardan 40 milyar 824 milyon dolara yükseldi.'112 milyar 250 milyon dolardan 111 milyar 647 milyon dolara geriledi'Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 603 milyon dolar azalışla 112 milyar 250 milyon dolardan 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.
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merkez, merkez bankası, döviz, para
merkez, merkez bankası, döviz, para

Merkez Bankası toplam rezervleri 603 milyon dolar azaldı

21:54 02.09.2022 (güncellendi: 21:56 02.09.2022)
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 26 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 665 milyon dolar azalışla 70 milyar 823 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ağustos'ta 71 milyar 488 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 62 milyon dolar artarak 40 milyar 762 milyon dolardan 40 milyar 824 milyon dolara yükseldi.
'112 milyar 250 milyon dolardan 111 milyar 647 milyon dolara geriledi'
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 603 milyon dolar azalışla 112 milyar 250 milyon dolardan 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.
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