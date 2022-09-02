https://sputniknews.com.tr/20220902/medvedev-avrupa-fiyat-tavani-uygularsa-rus-gazini-kaybedecek-1060736786.html

Medvedev: Avrupa Birliği, doğalgaza fiyat tavanı uygularsa Rus gazını kaybedecek

Medvedev: Avrupa Birliği, doğalgaza fiyat tavanı uygularsa Rus gazını kaybedecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’dan boru hattı gazının fiyatına tavanın uygulanması durumunda Avrupa’nın Rus gazından mahrum... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T18:46+0300

2022-09-02T18:46+0300

2022-09-02T18:47+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

ab

doğalgaz

dmitriy medvedev

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Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Rus gazına tavan uygulamanın zamanı geldiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Medvedev, “Petrol gibi olacak. Avrupa’da Rus gazı olmayacak” diye yazdı.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'nın Murnao kasabasında, Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu."Rusya'dan boru hattıyla Avrupa'ya gelen doğal gaza tavan fiyat uygulaması zamanı geldiğine inanıyorum." diyen von der Leyen, AB'nin bu yönde bir düzenleme teklifinde bulunabileceğine işaret etti.Von der Leyen, Avrupa'da acil durumlarda firmaların fazla karlarını önlemeye yönelik adım atılmasını sağlayacak yasal mevzuat bulunduğunu kaydetti.Avrupa ülkelerinde son dönemde elektrik ve doğalgaz fiyatları tarihi zirve yaptı.Başını Almanya ve Fransa'nın çektiği bazı AB üyesi ülkeler doğalgazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor.AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğalgaz santrallerince belirleniyor.Doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve Rusya'da akışın kesilmesi bu piyasanın dengesini bozmuş durumda.AB ülkelerinin enerji bakanları doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek ve atılacak adımları belirlemek üzere 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20220901/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rusya-abnin-petrol-ambargosuna-hazirlaniyor-1060691912.html

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