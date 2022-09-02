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Macaristan Dışişleri Bakanlığı: Türk Akımı, Avrupa'ya gaz tedariki için son güvenilir rota
Macaristan Dışişleri Bakanlığı: Türk Akımı, Avrupa'ya gaz tedariki için son güvenilir rota
Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Avrupa'ya gaz tedariki için tek güvenilir yol olduğunu belirtti. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T18:05+0300
2022-09-02T18:09+0300
macaristan
türk akımı
dünya
peter siyarto
doğalgaz
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Açık Balkan zirvesinde, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Avrupa'ya gaz tedariki için tek güvenilir yol olmaya devam ettiğini söyledi.Siyarto, “Türkiye, Sırbistan ve Bulgaristan ile birlikte gaz boru hattı inşa etmemesi durumunda Macaristan, çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktı. Enerjide önemli olan ideolojiler değil, reel olgulardır. İdeoloji beslenmenize, evinizi ısıtmanıza ve yemeğinizi pişirmenize yardımcı olmaz. Bu fiziksel bir sorudur; gazınız var mı, yok mu? Enerji seçimi siyasi bir mesele değil. Eğer bu gaz boru hattını inşa etmemiş olsaydık, çok büyük sorunlar yaşayacaktık. Eğer Avrupa’daki gaz boru hatlarına bakarsanız, şu anda bunun tek güvenli transit hat olduğunu görürsünüz” ifadelerini kullandı.Bu bağlamda, Batı Balkanların AB'ye katılması gerektiğine dikkat çeken Siyarto, “Batı Balkanlar bize güvenilir transit gaz geçişi sunuyor. Bölge ülkeleri AB’ye katılım için gerekli tüm şartları yerine getirdi. Brüksel artık harekete geçmeli” diye konuştu.Ağustos ayı başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türk Akımı'nın sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve Rus gazını Avrupa'ya ulaştırmanın en önemli yollarından biri olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220813/macaristan-disisleri-gazprom-macaristana-turk-akimi-uzerinden-ek-gaz-sevkiyatina-basladi-1059888371.html
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macaristan, türk akımı, peter siyarto, doğalgaz
macaristan, türk akımı, peter siyarto, doğalgaz

Macaristan Dışişleri Bakanlığı: Türk Akımı, Avrupa'ya gaz tedariki için son güvenilir rota

18:05 02.09.2022 (güncellendi: 18:09 02.09.2022)
© AATürk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı
Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Avrupa'ya gaz tedariki için tek güvenilir yol olduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Açık Balkan zirvesinde, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Avrupa'ya gaz tedariki için tek güvenilir yol olmaya devam ettiğini söyledi.
Siyarto, “Türkiye, Sırbistan ve Bulgaristan ile birlikte gaz boru hattı inşa etmemesi durumunda Macaristan, çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktı. Enerjide önemli olan ideolojiler değil, reel olgulardır. İdeoloji beslenmenize, evinizi ısıtmanıza ve yemeğinizi pişirmenize yardımcı olmaz. Bu fiziksel bir sorudur; gazınız var mı, yok mu? Enerji seçimi siyasi bir mesele değil. Eğer bu gaz boru hattını inşa etmemiş olsaydık, çok büyük sorunlar yaşayacaktık. Eğer Avrupa’daki gaz boru hatlarına bakarsanız, şu anda bunun tek güvenli transit hat olduğunu görürsünüz” ifadelerini kullandı.
Bu bağlamda, Batı Balkanların AB'ye katılması gerektiğine dikkat çeken Siyarto, “Batı Balkanlar bize güvenilir transit gaz geçişi sunuyor. Bölge ülkeleri AB’ye katılım için gerekli tüm şartları yerine getirdi. Brüksel artık harekete geçmeli” diye konuştu.
Ağustos ayı başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türk Akımı'nın sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve Rus gazını Avrupa'ya ulaştırmanın en önemli yollarından biri olduğunu vurgulamıştı.
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