https://sputniknews.com.tr/20220902/kilicdaroglundan-erdogana-soylu-cagrisi-al-bunu-ilgilen-biraz-1060743750.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Soylu' çağrısı: 'Al bunu ilgilen biraz...'

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Soylu' çağrısı: 'Al bunu ilgilen biraz...'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi"... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T21:38+0300

2022-09-02T21:38+0300

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türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalanma haberini Twitter üzerinden "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi" ifadeleriyle duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.CHP lideri, Erdoğan’ı etiketleyerek Soylu için “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz...” ifadelerini kullandı.

türkiye

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), süleyman soylu