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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Soylu' çağrısı: 'Al bunu ilgilen biraz...'
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Soylu' çağrısı: 'Al bunu ilgilen biraz...'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi"... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalanma haberini Twitter üzerinden "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi" ifadeleriyle duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.CHP lideri, Erdoğan’ı etiketleyerek Soylu için “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz...” ifadelerini kullandı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), süleyman soylu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), süleyman soylu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Soylu' çağrısı: 'Al bunu ilgilen biraz...'

21:38 02.09.2022 (güncellendi: 21:40 02.09.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi" paylaşımını alıntılayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Al bunu ilgilen biraz..." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalanma haberini Twitter üzerinden "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi" ifadeleriyle duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.
CHP lideri, Erdoğan’ı etiketleyerek Soylu için “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz...” ifadelerini kullandı.
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