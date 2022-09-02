https://sputniknews.com.tr/20220902/kilicdaroglundan-erdogana-soylu-cagrisi-al-bunu-ilgilen-biraz-1060743750.html
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Soylu' çağrısı: 'Al bunu ilgilen biraz...'
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Soylu' çağrısı: 'Al bunu ilgilen biraz...'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi"... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T21:38+0300
2022-09-02T21:38+0300
2022-09-02T21:40+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalanma haberini Twitter üzerinden "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi" ifadeleriyle duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.CHP lideri, Erdoğan’ı etiketleyerek Soylu için “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz...” ifadelerini kullandı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), süleyman soylu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), süleyman soylu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Soylu' çağrısı: 'Al bunu ilgilen biraz...'
21:38 02.09.2022 (güncellendi: 21:40 02.09.2022) Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi" paylaşımını alıntılayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Al bunu ilgilen biraz..." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalanma haberini Twitter üzerinden "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi" ifadeleriyle duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.
CHP lideri, Erdoğan’ı etiketleyerek Soylu için “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz...” ifadelerini kullandı.