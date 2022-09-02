https://sputniknews.com.tr/20220902/karamollaoglu-gulun-adaylik-ihtimalini-yorumladi-intiba-doguracak-adimlar-atmasi-muspettir-1060746756.html
Karamollaoğlu, Gül'ün adaylık ihtimalini yorumladı: İntiba doğuracak adımlar atması müspettir
Karamollaoğlu, Gül'ün adaylık ihtimalini yorumladı: İntiba doğuracak adımlar atması müspettir
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı konusunda müzakere edilmediğini belirterek, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T22:59+0300
2022-09-02T22:59+0300
2022-09-02T23:03+0300
türkiye
abdullah gül
saadet partisi
6'lı masa
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV 5'te Mehmet Yılmaz'ın sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.T24'ün aktardığına göre Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayı konusundaki görüşünü şu şekilde ifade etti:"Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde hiç müzakere edilmedi. Geçen sefer Abdullah Bey'in (Gül) adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler başta Meral hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı o da seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu. Bugün Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Düşünülebilir, olur olmaz ama şuan için kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Aynı zamanda buradaki tavrı da net. Geçen sefer "aday olabilirim ittifak olursa" demişti. O da gündeme gelebilir, ben bunu garipsemem."
türkiye
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abdullah gül, saadet partisi, 6'lı masa
abdullah gül, saadet partisi, 6'lı masa
Karamollaoğlu, Gül'ün adaylık ihtimalini yorumladı: İntiba doğuracak adımlar atması müspettir
22:59 02.09.2022 (güncellendi: 23:03 02.09.2022) Abone ol
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı konusunda müzakere edilmediğini belirterek, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını 'garipsemeyeceğini' ifade etti. Karamollaoğlu, "Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Abdullah Bey'in bir tecrübesi var" görüşünü savundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV 5'te Mehmet Yılmaz'ın sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
T24'ün aktardığına göre Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayı konusundaki görüşünü şu şekilde ifade etti:
"Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde hiç müzakere edilmedi. Geçen sefer Abdullah Bey'in (Gül) adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler başta Meral hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı o da seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu. Bugün Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Düşünülebilir, olur olmaz ama şuan için kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Aynı zamanda buradaki tavrı da net. Geçen sefer "aday olabilirim ittifak olursa" demişti. O da gündeme gelebilir, ben bunu garipsemem."