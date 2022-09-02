https://sputniknews.com.tr/20220902/karamollaoglu-gulun-adaylik-ihtimalini-yorumladi-intiba-doguracak-adimlar-atmasi-muspettir-1060746756.html

Karamollaoğlu, Gül'ün adaylık ihtimalini yorumladı: İntiba doğuracak adımlar atması müspettir

Karamollaoğlu, Gül'ün adaylık ihtimalini yorumladı: İntiba doğuracak adımlar atması müspettir

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı konusunda müzakere edilmediğini belirterek, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T22:59+0300

2022-09-02T22:59+0300

2022-09-02T23:03+0300

türkiye

abdullah gül

saadet partisi

6'lı masa

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV 5'te Mehmet Yılmaz'ın sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.T24'ün aktardığına göre Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayı konusundaki görüşünü şu şekilde ifade etti:"Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde hiç müzakere edilmedi. Geçen sefer Abdullah Bey'in (Gül) adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler başta Meral hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı o da seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu. Bugün Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Düşünülebilir, olur olmaz ama şuan için kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Aynı zamanda buradaki tavrı da net. Geçen sefer "aday olabilirim ittifak olursa" demişti. O da gündeme gelebilir, ben bunu garipsemem."

türkiye

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abdullah gül, saadet partisi, 6'lı masa