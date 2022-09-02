https://sputniknews.com.tr/20220902/kafatasi-kirilan-caretta-caretta-tedaviye-alindi-1060722441.html

Kafatası kırılan caretta caretta tedaviye alındı

Kafatası kırılan caretta caretta tedaviye alındı

Gökçeada’da başından yaralanmış bulunan deniz kaplumbağası, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T13:12+0300

2022-09-02T13:12+0300

2022-09-02T13:12+0300

yaşam

caretta caretta

gökçeada

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AA’nın aktardığına göre Eşelek köyü sahilinde yürüyüşe çıkanlar, başından yaralı halde buldukları caretta caretta için DKMP görevlileriyle iletişime geçti. Rehabilitasyon merkezinde ilk tetkikleri yapılan caretta carettanın baş bölgesinden ağır bir darbe aldığı ve kafa tasının büyük bölümünün kırıldığı tespit edildi.DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Eşelek köyü kumsalında son bir ayda ikinci kez başından yaralanmış caretta caretta bulunduğunu belirten Hacıalioğlu, “Kafa kemiğinde bir kırık var. Kaplumbağamızı ameliyata alacağız, kafasındaki kırılan kemiği onarmaya çalışacağız. Caretta carettaların denizde ne zaman, nerede karşımıza çıkacağı belli olmuyor o yüzden insanlarımızdan ricamız mutlaka dikkat etmeleri” ifadelerini kullandı.Tekneler tehlike oluşturabiliyorVeteriner Hekim Meltem Dimişgi de caretta carettaların hava almak için bazen yüzeye çıktığını aktararak balıkçıları ve sürat teknesi kullananları ‘dikkatlı olmaları’ konusunda uyardı: “Çünkü bu hayvanlar su yüzüne çıktığı için maalesef motor çarpmasına sebep oluyor ve çok derin yaralar alıyorlar. Ekolojik sisteme çok büyük katkıları olan bu canlılar, aynı zamanda denizlerimizin temizlik seviyesini göstermiş oluyor. Onları gördükçe mutluyuz ancak yaralı geldikleri zaman çok üzülüyoruz.”

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caretta caretta, gökçeada