https://sputniknews.com.tr/20220902/italyan-siyasetinde-tiktok-akini-berlusconi-85-yasinda-siftah-yapti-1060734862.html

İtalyan siyasetinde TikTok akını: Berlusconi 85 yaşında siftah yaptı

İtalyan siyasetinde TikTok akını: Berlusconi 85 yaşında siftah yaptı

İtalya'da erken seçime birkaç hafta kala siyasiler genç seçmenleri cezbedebilmek için TikTok'a akın etti. Gençleri kıskandığı esprisi ve Biden, Putin, Papa... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T18:05+0300

2022-09-02T18:05+0300

2022-09-02T18:13+0300

dünya

silvio berlusconi

italya

genel seçim

tiktok

video

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İtalyan siyasetinin alameti farikası Silvio Berlusconi, 25 Eylül seçimleri öncesi gençlerin gönüllerini fethetmek için TikTok'a girdi. 1994-95, 2001-06, 2008-11 arası dört hükümete başbakanlık eden ve son seçim anketlerinde önde giden sağcı ittifakın parçası olan Berlusconi, 85 yaşında TikTok kanalı açtı. "Merhaba millet, işte buradayım" diyerek başladığı ilk video milyonlarca kez izlendi. Bunun üzerine yayımladığı teşekkür videosunda Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ve Papa Francis'le birlikte düşen uçakta mahsur kalmasına dair bir fıkra anlattı. Ve yüz binlerce takipçi edinmeyi başardı. Berlusconi'nin genelde gençler tarafından eğlence içerikli videoların paylaşıldığı TikTok'u fethi, İtalya'da seçmen yaşının düşürülmesinin ardından geldi. Eski başbakan, sandıkta Senato Başkanı seçilmesini sağlayacak gücü arkasına almak istiyor. Senato üyelerini belirlemek üzere oy kullanmak için seçmen yaş eşiği ise 25'ten 18'e indirildi. Bu da Z kuşağından 4 milyon gence daha parlamentonun üst kanadı için oy kullanma hakkı kazandırdı. Başbakanlığı döneminde aralarında reşit olmayanların da bulunduğu genç kadınlarla yakın ilişkileriyle skandallara neden olan Berlusconi, videoda "Bu platformda sizden 5 milyon var ve yüzde 60'ınız 30 yaşın altında ve bu konuda (genç olmama konusunda) biraz kıskanç hissediyorum" dedi.İtalya'nın en zengin iş insanıyken 1994'ten beri siyaseti yönlendiren Forza Italia lideri, gençlere "Bu platformu İtalya'yı size yeni fırsatlar ve hayallerinizi gerçekleştirme şansı veren bir ülkeye nasıl dönüştüreceğimi anlatmak için kullanacağım" diye seslendi. Bis videosunda ise düşmek üzere olan bir uçakta Biden, Putin, Papa ile birlikte mahsur kalmasına dair kendiyle dalga geçen bir fıkra anlattı: Yolcular herkese yetecek sayıda olmayan paraşütleri kapışmaya çalışırken, Biden kendisinin Batı'nın, Putin'in Doğu'nun en güçlü kişisi olduğunu söyleyerek en önden ama paraşütsüz atladı. Berlusconi atlarken kendisinin 'Avrupa'nın en zeki politikacısı' olduğunu belirtti. İçlerindeki en yaşlı kişi olduğu için en sona kalmayı yeğleyen Papa'ya genç yardımcısı "Bizim için endişelenecek bir şey yok, çünkü Avrupa'nın en zeki politikacısı yanlışlıkla sırt çantamı aldı” dedi. "Siz de İtalya'yı paraşütsüz koyvermeyin" çağrısıyla videoyu noktalayan Berlusconi , TikTok'ta gençlerle etkileşim kurmanın zevkini çıkarak tek İtalyan siyasi değil. Eski başbakanlardan, halihazırda liberal parti Italia Viva'nın (IV) lideri Matteo Renzi de ilk videosunu yayımladı.

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silvio berlusconi, italya, genel seçim, tiktok, video