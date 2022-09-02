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İstanbul'daki TFF binası yakınında tarlada iki silah bulundu
İstanbul'daki TFF binası yakınında tarlada iki silah bulundu
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yönelik silahlı saldırının ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, binaya yakın... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T18:02+0300
2022-09-02T18:02+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
silahlı saldırı
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Alınan bilgiye göre, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili polis ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor.Polislerin yaptığı detaylı arama sonucunda, olay yeri yakınındaki bir domates tarlasında beze sarılı halde iki silah bulundu.Silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.İki şüphelinin gözaltı süresi uzatıldıSilahlı saldırının ardından yakalanan şüpheliler C.U. ve O.G'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.Şüphelilerin, emniyette verdikleri ilk ifadede, olay günü alkol aldıklarını ve çok sarhoş olduklarını, hedef gözetmeden silahla ateş açtıklarını öne sürdükleri öğrenildi.Emniyetin talebi üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelilerin gözaltı süresi pazartesi gününe kadar uzatıldı.Öte yandan, silahlı saldırıya ilişkin iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220902/tff-binasina-silahli-saldirida-2-gozalti-daha-1060731223.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), silahlı saldırı
türkiye futbol federasyonu (tff), silahlı saldırı

İstanbul'daki TFF binası yakınında tarlada iki silah bulundu

18:02 02.09.2022
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yönelik silahlı saldırının ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, binaya yakın bir tarlada iki silah bulundu.
Alınan bilgiye göre, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili polis ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor.
Polislerin yaptığı detaylı arama sonucunda, olay yeri yakınındaki bir domates tarlasında beze sarılı halde iki silah bulundu.
Silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.
TFF binası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
SPOR
TFF binasına silahlı saldırıda 2 gözaltı daha
16:14

İki şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Silahlı saldırının ardından yakalanan şüpheliler C.U. ve O.G'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin, emniyette verdikleri ilk ifadede, olay günü alkol aldıklarını ve çok sarhoş olduklarını, hedef gözetmeden silahla ateş açtıklarını öne sürdükleri öğrenildi.
Emniyetin talebi üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelilerin gözaltı süresi pazartesi gününe kadar uzatıldı.
Öte yandan, silahlı saldırıya ilişkin iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
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