https://sputniknews.com.tr/20220902/istanbuldaki-tff-binasi-yakininda-tarlada-iki-silah-bulundu-1060735714.html

İstanbul'daki TFF binası yakınında tarlada iki silah bulundu

İstanbul'daki TFF binası yakınında tarlada iki silah bulundu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yönelik silahlı saldırının ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, binaya yakın... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T18:02+0300

2022-09-02T18:02+0300

2022-09-02T18:02+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

silahlı saldırı

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Alınan bilgiye göre, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili polis ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor.Polislerin yaptığı detaylı arama sonucunda, olay yeri yakınındaki bir domates tarlasında beze sarılı halde iki silah bulundu.Silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.İki şüphelinin gözaltı süresi uzatıldıSilahlı saldırının ardından yakalanan şüpheliler C.U. ve O.G'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.Şüphelilerin, emniyette verdikleri ilk ifadede, olay günü alkol aldıklarını ve çok sarhoş olduklarını, hedef gözetmeden silahla ateş açtıklarını öne sürdükleri öğrenildi.Emniyetin talebi üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelilerin gözaltı süresi pazartesi gününe kadar uzatıldı.Öte yandan, silahlı saldırıya ilişkin iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220902/tff-binasina-silahli-saldirida-2-gozalti-daha-1060731223.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), silahlı saldırı