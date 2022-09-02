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https://sputniknews.com.tr/20220902/istanbul-bogazinda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi-istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi-1060705673.html
Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yaparak karaya oturan Liberya bayraklı "Lady Zehma" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T02:57+0300
2022-09-02T03:21+0300
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Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve Bebek'te karaya oturan bir kargo gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.Bebek koyundaki 173 metre boyundaki gemi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-5 botları olay yerine sevk edildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri, kargo gemisine çıkarak inceleme yaptı. Dalgıçlar denizin yüzeyi ile dibinde çalışma yürüttü. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevliler de Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya götürüldü.Kaza nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından ulaşıma tekrardan açıldı.Karaya oturan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1060694407.html
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ukrayna, gemi, bebek, boğaz
ukrayna, gemi, bebek, boğaz

Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

02:57 02.09.2022 (güncellendi: 03:21 02.09.2022)
© ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı.
Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
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Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yaparak karaya oturan Liberya bayraklı "Lady Zehma" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve Bebek'te karaya oturan bir kargo gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Bebek koyundaki 173 metre boyundaki gemi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-5 botları olay yerine sevk edildi.
© ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı.
Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı.
© ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri, kargo gemisine çıkarak inceleme yaptı. Dalgıçlar denizin yüzeyi ile dibinde çalışma yürüttü. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevliler de Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.
Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya götürüldü.
Kaza nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından ulaşıma tekrardan açıldı.
Karaya oturan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alınmıştı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
TÜRKİYE
Ukrayna’dan gelen kargo gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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