https://sputniknews.com.tr/20220902/istanbul-bogazinda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi-istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi-1060705673.html

Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yaparak karaya oturan Liberya bayraklı "Lady Zehma" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T02:57+0300

2022-09-02T02:57+0300

2022-09-02T03:21+0300

türkiye

ukrayna

gemi

bebek

boğaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060705405_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_4dd2c3f7557ad777bd4ef8ccb2d94854.jpg

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve Bebek'te karaya oturan bir kargo gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.Bebek koyundaki 173 metre boyundaki gemi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-5 botları olay yerine sevk edildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri, kargo gemisine çıkarak inceleme yaptı. Dalgıçlar denizin yüzeyi ile dibinde çalışma yürüttü. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevliler de Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya götürüldü.Kaza nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından ulaşıma tekrardan açıldı.Karaya oturan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1060694407.html

türkiye

ukrayna

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, gemi, bebek, boğaz