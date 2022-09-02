Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
02:57 02.09.2022 (güncellendi: 03:21 02.09.2022)
© ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı.
© ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yaparak karaya oturan Liberya bayraklı "Lady Zehma" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve Bebek'te karaya oturan bir kargo gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Bebek koyundaki 173 metre boyundaki gemi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-5 botları olay yerine sevk edildi.
© ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı.
Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı.
© ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri, kargo gemisine çıkarak inceleme yaptı. Dalgıçlar denizin yüzeyi ile dibinde çalışma yürüttü. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevliler de Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.
Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya götürüldü.
Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı https://t.co/acOmbnsf9w https://t.co/0dCzZBb4YL pic.twitter.com/OdPMJU75w7— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 2, 2022
Kaza nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından ulaşıma tekrardan açıldı.
Karaya oturan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alınmıştı.