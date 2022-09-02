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İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
İçişleri Bakanlığı, çakarlı araç kullanımına yönelik denetimlerin artırılması için valiliklere genelge gönderdi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T12:26+0300
2022-09-02T12:26+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
çakar
otomobil
genelge
trafik
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İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlar konusunda yeniden harekete geçti, 81 il valiliğine çakarlı araçlarla ilgili yeni bir genelge gönderdi.Bakanlık valiliklerden çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılmasını istedi.Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar hakkındaki yönetmeliğin 2021 yılında yürürlüğe girdiği hatırlatılan genelgede geçiş üstünlüğünün sadece görev halinde kullanılabileceği ifade edildi.Keyfi kullanıma para cezasıGenelgede, keyfi kullanımlara para cezası verildiği belirtilerek zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ile geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde anılan cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220721/icisleri-bakanligindan-valiliklere-genelge-31-agustosa-kadar-ormanlik-alanlara-giris-yasaklandi-1058972176.html
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içişleri bakanlığı, çakar, otomobil, genelge, trafik
içişleri bakanlığı, çakar, otomobil, genelge, trafik

İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi

12:26 02.09.2022
© DHA / CEMAL YURTTASçakarlı araç
çakarlı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA / CEMAL YURTTAS
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İçişleri Bakanlığı, çakarlı araç kullanımına yönelik denetimlerin artırılması için valiliklere genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlar konusunda yeniden harekete geçti, 81 il valiliğine çakarlı araçlarla ilgili yeni bir genelge gönderdi.
Bakanlık valiliklerden çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılmasını istedi.
Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar hakkındaki yönetmeliğin 2021 yılında yürürlüğe girdiği hatırlatılan genelgede geçiş üstünlüğünün sadece görev halinde kullanılabileceği ifade edildi.

Keyfi kullanıma para cezası

Genelgede, keyfi kullanımlara para cezası verildiği belirtilerek zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ile geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde anılan cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı ifade edildi.
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