https://sputniknews.com.tr/20220902/icisleri-bakanligindan-cakarli-arac-genelgesi-1060718632.html

İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi

İçişleri Bakanlığı, çakarlı araç kullanımına yönelik denetimlerin artırılması için valiliklere genelge gönderdi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T12:26+0300

2022-09-02T12:26+0300

2022-09-02T12:26+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

çakar

otomobil

genelge

trafik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104052/20/1040522026_0:137:1010:705_1920x0_80_0_0_b5f51ce992dc418582a5848cdaf7f1fe.jpg

İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlar konusunda yeniden harekete geçti, 81 il valiliğine çakarlı araçlarla ilgili yeni bir genelge gönderdi.Bakanlık valiliklerden çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılmasını istedi.Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar hakkındaki yönetmeliğin 2021 yılında yürürlüğe girdiği hatırlatılan genelgede geçiş üstünlüğünün sadece görev halinde kullanılabileceği ifade edildi.Keyfi kullanıma para cezasıGenelgede, keyfi kullanımlara para cezası verildiği belirtilerek zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ile geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde anılan cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220721/icisleri-bakanligindan-valiliklere-genelge-31-agustosa-kadar-ormanlik-alanlara-giris-yasaklandi-1058972176.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, çakar, otomobil, genelge, trafik