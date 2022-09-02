https://sputniknews.com.tr/20220902/icisleri-bakani-soylu-3-terorist-etkisiz-hale-getirildi-teslim-olun-yoksa-sari-torba-kacinilmaz-1060737451.html

İçişleri Bakanı Soylu: Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz

İçişleri Bakanı Soylu: Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdiğini... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T18:55+0300

2022-09-02T18:55+0300

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politika

süleyman soylu

terör

terör örgütü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyarıyoruz. Teslim olun, yoksa, sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık” ifadelerine yer verdi.

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Sputnik Türkiye

süleyman soylu, terör, terör örgütü