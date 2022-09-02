https://sputniknews.com.tr/20220902/icisleri-bakani-soylu-3-terorist-etkisiz-hale-getirildi-teslim-olun-yoksa-sari-torba-kacinilmaz-1060737451.html
İçişleri Bakanı Soylu: Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz
İçişleri Bakanı Soylu: Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdiğini... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T18:55+0300
2022-09-02T18:55+0300
2022-09-02T18:56+0300
politika
süleyman soylu
terör
terör örgütü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyarıyoruz. Teslim olun, yoksa, sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık” ifadelerine yer verdi.
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süleyman soylu, terör, terör örgütü
süleyman soylu, terör, terör örgütü
İçişleri Bakanı Soylu: Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz
18:55 02.09.2022 (güncellendi: 18:56 02.09.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Soylu, “Teslim olun, yoksa, sarı torba kaçınılmaz” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyarıyoruz. Teslim olun, yoksa, sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık” ifadelerine yer verdi.