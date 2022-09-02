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Halı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı
Halı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı
Tekirdağ'da, izleyici Y.K. kurusıkı tabancayla halı sahaya girip rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, Y.K., rakip takım futbolcuları tarafından darp... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T02:19+0300
2022-09-02T02:19+0300
türkiye
halı saha
halı saha maçı
kuru sıkı tabanca
tabanca
kavga
tekirdağ
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde halı sahada düzenlenen futbol turnuvasının dün akşamki final maçında 2 takım karşı karşıya geldi.Maç sırasında Y.K. adlı erkek taraftar, elindeki kurusıkı tabancayla sahanın ortasına girerek rastgele ateş açtı. Kurşunların kimseye isabet etmediği olayda, sahadaki rakip takımın oyuncuları Y.K.'ye saldırıp darpetti. Y.K.'nin arkadaşları da sahaya girince 2 takım oyuncuları ve taraftarları tekme tokat kavga etti. Arbedeyi jandarma ekipleri güçlükle önledi, sahada yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarmanın gözaltına aldığı Y.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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halı saha, halı saha maçı, kuru sıkı tabanca, tabanca, kavga, tekirdağ
halı saha, halı saha maçı, kuru sıkı tabanca, tabanca, kavga, tekirdağ

Halı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı

02:19 02.09.2022
© DHAHalı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı
Halı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA
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Tekirdağ'da, izleyici Y.K. kurusıkı tabancayla halı sahaya girip rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, Y.K., rakip takım futbolcuları tarafından darp edildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde halı sahada düzenlenen futbol turnuvasının dün akşamki final maçında 2 takım karşı karşıya geldi.
Maç sırasında Y.K. adlı erkek taraftar, elindeki kurusıkı tabancayla sahanın ortasına girerek rastgele ateş açtı.
Kurşunların kimseye isabet etmediği olayda, sahadaki rakip takımın oyuncuları Y.K.'ye saldırıp darpetti. Y.K.'nin arkadaşları da sahaya girince 2 takım oyuncuları ve taraftarları tekme tokat kavga etti.
Arbedeyi jandarma ekipleri güçlükle önledi, sahada yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarmanın gözaltına aldığı Y.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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