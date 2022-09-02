https://sputniknews.com.tr/20220902/hali-saha-macinda-kurusiki-tabancayla-ates-acti-1060704964.html

Halı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı

Halı saha maçında kurusıkı tabancayla ateş açtı

Tekirdağ'da, izleyici Y.K. kurusıkı tabancayla halı sahaya girip rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, Y.K., rakip takım futbolcuları tarafından darp... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T02:19+0300

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türkiye

halı saha

halı saha maçı

kuru sıkı tabanca

tabanca

kavga

tekirdağ

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde halı sahada düzenlenen futbol turnuvasının dün akşamki final maçında 2 takım karşı karşıya geldi.Maç sırasında Y.K. adlı erkek taraftar, elindeki kurusıkı tabancayla sahanın ortasına girerek rastgele ateş açtı. Kurşunların kimseye isabet etmediği olayda, sahadaki rakip takımın oyuncuları Y.K.'ye saldırıp darpetti. Y.K.'nin arkadaşları da sahaya girince 2 takım oyuncuları ve taraftarları tekme tokat kavga etti. Arbedeyi jandarma ekipleri güçlükle önledi, sahada yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarmanın gözaltına aldığı Y.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

türkiye

tekirdağ

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halı saha, halı saha maçı, kuru sıkı tabanca, tabanca, kavga, tekirdağ