https://sputniknews.com.tr/20220902/haftalik-koronavrus-tablosu-aciklandi-1060748877.html

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 16-21 Ağustos haftasında 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T23:56+0300

2022-09-02T23:56+0300

2022-09-03T00:04+0300

koronavirüs

koronavirüs

sağlık bakanlığı

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Türkiye'nin haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.Buna göre 16-21 Ağustos haftasında, 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşen hasta sayısı ise 102 bin 231 oldu.Vaka sayısı 8-14 Ağustos haftasında 143 bin 778, can kaybı ise 342 olarak açıklanmıştı.Önceki haftaya göre hem vaka sayısı hem can kayıplarında azalma yaşandı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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koronavirüs, sağlık bakanlığı, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını