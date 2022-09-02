https://sputniknews.com.tr/20220902/haftalik-koronavrus-tablosu-aciklandi-1060748877.html
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 16-21 Ağustos haftasında 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T23:56+0300
2022-09-02T23:56+0300
2022-09-03T00:04+0300
koronavirüs
koronavirüs
sağlık bakanlığı
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051896476_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d2a124f158708fd8196045a1d82b594c.jpg
Türkiye'nin haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.Buna göre 16-21 Ağustos haftasında, 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşen hasta sayısı ise 102 bin 231 oldu.Vaka sayısı 8-14 Ağustos haftasında 143 bin 778, can kaybı ise 342 olarak açıklanmıştı.Önceki haftaya göre hem vaka sayısı hem can kayıplarında azalma yaşandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051896476_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_f2b72217780f3a39d4a360579c1c3d96.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, sağlık bakanlığı, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs, sağlık bakanlığı, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
23:56 02.09.2022 (güncellendi: 00:04 03.09.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 16-21 Ağustos haftasında 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.
Buna göre 16-21 Ağustos haftasında, 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşen hasta sayısı ise 102 bin 231 oldu.
Vaka sayısı 8-14 Ağustos haftasında 143 bin 778, can kaybı ise 342 olarak açıklanmıştı.
Önceki haftaya göre hem vaka sayısı hem can kayıplarında azalma yaşandı.