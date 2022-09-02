Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://sputniknews.com.tr/20220902/haftalik-koronavrus-tablosu-aciklandi-1060748877.html
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 16-21 Ağustos haftasında 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T23:56+0300
2022-09-03T00:04+0300
koronavirüs
koronavirüs
sağlık bakanlığı
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051896476_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d2a124f158708fd8196045a1d82b594c.jpg
Türkiye'nin haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.Buna göre 16-21 Ağustos haftasında, 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşen hasta sayısı ise 102 bin 231 oldu.Vaka sayısı 8-14 Ağustos haftasında 143 bin 778, can kaybı ise 342 olarak açıklanmıştı.Önceki haftaya göre hem vaka sayısı hem can kayıplarında azalma yaşandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051896476_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_f2b72217780f3a39d4a360579c1c3d96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, sağlık bakanlığı, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs, sağlık bakanlığı, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

23:56 02.09.2022 (güncellendi: 00:04 03.09.2022)
© REUTERS / Murad SezerTürkiye - koronavirüs
Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© REUTERS / Murad Sezer
Abone olTelegram
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 16-21 Ağustos haftasında 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.
Buna göre 16-21 Ağustos haftasında, 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşen hasta sayısı ise 102 bin 231 oldu.
Vaka sayısı 8-14 Ağustos haftasında 143 bin 778, can kaybı ise 342 olarak açıklanmıştı.
Önceki haftaya göre hem vaka sayısı hem can kayıplarında azalma yaşandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала