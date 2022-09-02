https://sputniknews.com.tr/20220902/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-yurt-basvuru-sayisini-acikladi-1060713705.html

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurt başvuru sayısını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurt başvuru sayısını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T10:29+0300

2022-09-02T10:29+0300

2022-09-02T10:29+0300

türkiye

türkiye

mehmet muharrem kasapoğlu

gençlik ve spor bakanlığı

yurt

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvuruları hakkında konuştu.Bakan Kasapoğlu, 415 bin 305 üniversite öğrencisinin GSB Yurtları’na başvuru yaptığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kasapoglu-duyurdu-yurt-basvurulari-basladi-e-devletten-yapilabilecek-1060321828.html

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türkiye, mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, yurt, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)