https://sputniknews.com.tr/20220902/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-yurt-basvuru-sayisini-acikladi-1060713705.html
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurt başvuru sayısını açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurt başvuru sayısını açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T10:29+0300
2022-09-02T10:29+0300
2022-09-02T10:29+0300
türkiye
türkiye
mehmet muharrem kasapoğlu
gençlik ve spor bakanlığı
yurt
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvuruları hakkında konuştu.Bakan Kasapoğlu, 415 bin 305 üniversite öğrencisinin GSB Yurtları’na başvuru yaptığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kasapoglu-duyurdu-yurt-basvurulari-basladi-e-devletten-yapilabilecek-1060321828.html
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türkiye, mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, yurt, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
türkiye, mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, yurt, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurt başvuru sayısını açıkladı
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Ayrıntılar geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvuruları hakkında konuştu.
Bakan Kasapoğlu, 415 bin 305 üniversite öğrencisinin GSB Yurtları’na başvuru yaptığını açıkladı.