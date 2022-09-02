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https://sputniknews.com.tr/20220902/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-yurt-basvuru-sayisini-acikladi-1060713705.html
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurt başvuru sayısını açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurt başvuru sayısını açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T10:29+0300
2022-09-02T10:29+0300
türkiye
türkiye
mehmet muharrem kasapoğlu
gençlik ve spor bakanlığı
yurt
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvuruları hakkında konuştu.Bakan Kasapoğlu, 415 bin 305 üniversite öğrencisinin GSB Yurtları’na başvuru yaptığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kasapoglu-duyurdu-yurt-basvurulari-basladi-e-devletten-yapilabilecek-1060321828.html
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türkiye, mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, yurt, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
türkiye, mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, yurt, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurt başvuru sayısını açıkladı

10:29 02.09.2022
© AABakan Kasapoğlu: Futbol, pandemi sürecini en ağır şekilde geçiren branşların başında geliyor
Bakan Kasapoğlu: Futbol, pandemi sürecini en ağır şekilde geçiren branşların başında geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvuruları hakkında konuştu.
Bakan Kasapoğlu, 415 bin 305 üniversite öğrencisinin GSB Yurtları’na başvuru yaptığını açıkladı.
KYK - Yurt - Öğrenci Yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
TÜRKİYE
Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı: Ücretler eylül ayında açıklanacak
24 Ağustos, 10:35
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