https://sputniknews.com.tr/20220902/galatasaray-profesyonel-futbolcu-omar-elabdellaouinin-sozlesmesi-tek-tarafli-feshedilmistir-1060701976.html
Galatasaray: Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir
Galatasaray: Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir
Galatasaray Kulübü, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T00:33+0300
2022-09-02T00:33+0300
2022-09-02T00:34+0300
spor
omar elabdellaoui
galatasaray
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Galatasaray, futbolcu Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Konu ile ilgili KAP’a yapılan duyuru şu şekilde:Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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omar elabdellaoui, galatasaray
omar elabdellaoui, galatasaray
Galatasaray: Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir
00:33 02.09.2022 (güncellendi: 00:34 02.09.2022) Abone ol
Galatasaray Kulübü, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray, futbolcu Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir.
Konu ile ilgili KAP’a yapılan duyuru şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.