https://sputniknews.com.tr/20220902/galatasaray-profesyonel-futbolcu-omar-elabdellaouinin-sozlesmesi-tek-tarafli-feshedilmistir-1060701976.html

Galatasaray: Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir

Galatasaray: Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir

Galatasaray Kulübü, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

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spor

omar elabdellaoui

galatasaray

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Galatasaray, futbolcu Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Konu ile ilgili KAP’a yapılan duyuru şu şekilde:Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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omar elabdellaoui, galatasaray