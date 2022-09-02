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FIFA ve UEFA, TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı
FIFA ve UEFA, TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı
FIFA ve UEFA, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırıyı kınadı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T18:09+0300
2022-09-02T18:09+0300
spor
fifa
uefa
türkiye futbol federasyonu (tff)
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FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamada, "Perşembe günü, TFF'nin İstanbul'daki genel merkezinde TFF mülküne ve insanların canına kastedilen korkunç bir silahlı şiddet eylemi gerçekleşti.Bu eylemlerin yaralanmalara neden olmaması bizi rahatlatsa da hala insan canına ve güvenliğine saygı duymadan bu tür suçları işleyebilen insanlar olduğu için üzgünüz.FIFA ve UEFA, ortak bir şekilde bu şiddet eylemini kınıyor ve bu zor zamanda TFF ve personeline tam desteğini sunuyor.Şiddet, hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyecek bir hastalıktır." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/tff-binasina-silahi-saldiri-1060687906.html
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fifa, uefa, türkiye futbol federasyonu (tff)
fifa, uefa, türkiye futbol federasyonu (tff)

FIFA ve UEFA, TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

18:09 02.09.2022
© AAFIFA, futbol topu
FIFA, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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FIFA ve UEFA, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırıyı kınadı.
FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamada, "Perşembe günü, TFF'nin İstanbul'daki genel merkezinde TFF mülküne ve insanların canına kastedilen korkunç bir silahlı şiddet eylemi gerçekleşti.

Bu eylemlerin yaralanmalara neden olmaması bizi rahatlatsa da hala insan canına ve güvenliğine saygı duymadan bu tür suçları işleyebilen insanlar olduğu için üzgünüz.

FIFA ve UEFA, ortak bir şekilde bu şiddet eylemini kınıyor ve bu zor zamanda TFF ve personeline tam desteğini sunuyor.

Şiddet, hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyecek bir hastalıktır." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
SPOR
TFF binasına silahı saldırı
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