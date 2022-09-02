https://sputniknews.com.tr/20220902/eskisehirde-cipin-carptigi-kadin-hayatini-kaybetti-1060706323.html

Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

iyi parti

eskişehir

bursa

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Eskişehir-Bursa karayolunun 4. kilometresinde meydana gelen kazada, Murat A. idaresindeki cip, yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Yüksel Tekin'e çarptı.AA'nın haberine göre ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.Kazaya karışan araçta İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in de bulunduğu, sürücünün ise Erdem’in şoförü olduğu belirtildi.

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eskişehir

bursa

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iyi parti, eskişehir, bursa