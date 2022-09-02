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Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T03:09+0300
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Eskişehir-Bursa karayolunun 4. kilometresinde meydana gelen kazada, Murat A. idaresindeki cip, yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Yüksel Tekin'e çarptı.AA'nın haberine göre ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.Kazaya karışan araçta İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in de bulunduğu, sürücünün ise Erdem’in şoförü olduğu belirtildi.
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iyi parti, eskişehir, bursa
iyi parti, eskişehir, bursa

Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti

03:09 02.09.2022
© İHAİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförünün kullandığı makam aracı, Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförünün kullandığı makam aracı, Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA
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Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Eskişehir-Bursa karayolunun 4. kilometresinde meydana gelen kazada, Murat A. idaresindeki cip, yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Yüksel Tekin'e çarptı.
AA'nın haberine göre ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Kazaya karışan araçta İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in de bulunduğu, sürücünün ise Erdem’in şoförü olduğu belirtildi.
© İHAİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförünün kullandığı makam aracı, Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförünün kullandığı makam aracı, Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförünün kullandığı makam aracı, Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
© İHA
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