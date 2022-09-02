https://sputniknews.com.tr/20220902/erdogandan-talimat-ak-parti-ilk-kez-oy-kullanacak-6-milyon-gence-ozel-hazirlik-yapacak-1060740505.html
Erdoğan'dan talimat: 'AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak'
Erdoğan'dan talimat: 'AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek seçimlerde ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç için AK Parti'ye talimat verdi. Eylül ayı itibarıyla saha... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T20:24+0300
2022-09-02T20:24+0300
2022-09-02T20:34+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
genç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060727700_0:0:1104:622_1920x0_80_0_0_f331e4239412f17f5bff17cb1aff6a43.jpg
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. TRT Haber'in aktardığına göre İlk kez oy kullanacak 6 milyon seçmenle ilgili çalışmalar da toplantının gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlere yönelik tüm projelerinizi hayata geçirin" dedi. Eylül ayı itibarıyla saha çalışmalarına hız verilmesi talimatı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ekonomideki gelişmeler ele alındı.‘100 binin üzerindeki ilçeler için özel çalışma yapılacak’Habere göre bu kapsamda AK Parti Gençlik Kolları, ilk kez oy kullanacak seçmenin yoğunlaştığı ilçelerde çalışma yürütecek.Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçeler için özel çalışma yapılacak. Kampüse hoş geldin kampanyası yoğunlaşacak. 207 üniversite önünde AK Parti teşkilatları stant açacak.Lise son sınıf öğrencileri için de ev ziyaretleri yapılacak.Gençlerle buluşmalar artırılacakCumhurbaşkanı Erdoğan, son bir buçuk yılda 23 kez gençler ile bir araya geldi.Haziran 2023 seçimlerine kadar en az 10 gençlik buluşması gerçekleştirilecek. İlk buluşma, eylül ayının ikinci haftasında olacak. Yeni buluşmalarda farklı ve renkli yeni bir konseptin kullanılacağı belirtildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060727700_0:0:1104:828_1920x0_80_0_0_1435047e7c36851ef04d1079defe3c07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, genç
recep tayyip erdoğan, genç
Erdoğan'dan talimat: 'AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak'
20:24 02.09.2022 (güncellendi: 20:34 02.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek seçimlerde ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç için AK Parti'ye talimat verdi. Eylül ayı itibarıyla saha çalışmalarına hız verilmesi talimatı veren Erdoğan, "Gençlere yönelik tüm projelerinizi hayata geçirin" dedi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.
TRT Haber'in aktardığına
göre İlk kez oy kullanacak 6 milyon seçmenle ilgili çalışmalar da toplantının gündemindeydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlere yönelik tüm projelerinizi hayata geçirin" dedi. Eylül ayı itibarıyla saha çalışmalarına hız verilmesi talimatı verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ekonomideki gelişmeler ele alındı.
‘100 binin üzerindeki ilçeler için özel çalışma yapılacak’
Habere göre bu kapsamda AK Parti Gençlik Kolları, ilk kez oy kullanacak seçmenin yoğunlaştığı ilçelerde çalışma yürütecek.
Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçeler için özel çalışma yapılacak. Kampüse hoş geldin kampanyası yoğunlaşacak. 207 üniversite önünde AK Parti teşkilatları stant açacak.
Lise son sınıf öğrencileri için de ev ziyaretleri yapılacak.
Gençlerle buluşmalar artırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir buçuk yılda 23 kez gençler ile bir araya geldi.
Haziran 2023 seçimlerine kadar en az 10 gençlik buluşması gerçekleştirilecek. İlk buluşma, eylül ayının ikinci haftasında olacak. Yeni buluşmalarda farklı ve renkli yeni bir konseptin kullanılacağı belirtildi.