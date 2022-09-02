https://sputniknews.com.tr/20220902/erdogandan-talimat-ak-parti-ilk-kez-oy-kullanacak-6-milyon-gence-ozel-hazirlik-yapacak-1060740505.html

Erdoğan'dan talimat: 'AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak'

Erdoğan'dan talimat: 'AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek seçimlerde ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç için AK Parti'ye talimat verdi. Eylül ayı itibarıyla saha... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T20:24+0300

2022-09-02T20:24+0300

2022-09-02T20:34+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

genç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060727700_0:0:1104:622_1920x0_80_0_0_f331e4239412f17f5bff17cb1aff6a43.jpg

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. TRT Haber'in aktardığına göre İlk kez oy kullanacak 6 milyon seçmenle ilgili çalışmalar da toplantının gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlere yönelik tüm projelerinizi hayata geçirin" dedi. Eylül ayı itibarıyla saha çalışmalarına hız verilmesi talimatı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ekonomideki gelişmeler ele alındı.‘100 binin üzerindeki ilçeler için özel çalışma yapılacak’Habere göre bu kapsamda AK Parti Gençlik Kolları, ilk kez oy kullanacak seçmenin yoğunlaştığı ilçelerde çalışma yürütecek.Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçeler için özel çalışma yapılacak. Kampüse hoş geldin kampanyası yoğunlaşacak. 207 üniversite önünde AK Parti teşkilatları stant açacak.Lise son sınıf öğrencileri için de ev ziyaretleri yapılacak.Gençlerle buluşmalar artırılacakCumhurbaşkanı Erdoğan, son bir buçuk yılda 23 kez gençler ile bir araya geldi.Haziran 2023 seçimlerine kadar en az 10 gençlik buluşması gerçekleştirilecek. İlk buluşma, eylül ayının ikinci haftasında olacak. Yeni buluşmalarda farklı ve renkli yeni bir konseptin kullanılacağı belirtildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, genç