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https://sputniknews.com.tr/20220902/erdogana-2023-secimlerine-ithafen-hazirlanan-gazete-hediye-edildi-2-yuzyil-gazetesi-1060748524.html
Erdoğan'a 2023 seçimlerine ithafen hazırlanan gazete hediye edildi: ‘2. Yüzyıl Gazetesi’
Erdoğan'a 2023 seçimlerine ithafen hazırlanan gazete hediye edildi: ‘2. Yüzyıl Gazetesi’
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 2023 Haziran seçimlerine temalı olarak tasarlanan ‘2. Yüzyıl... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T23:47+0300
2022-09-03T00:07+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından günün anısına 2023 seçimlerine ithafen tasarlanan ‘2. Yüzyıl Gazetesi’ hediye edildi.Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle yeni bir yüzyılın başladığına ithafen "2. Yüzyıl" adı verilen gazetede, “Erdoğan’ın 16. Galibiyeti, Zafer İlk Turda Geldi, Ayasofya Cami’nde şükür namazı, 6’lı masa paramparça” şeklindeki başlıklar yer aldı. Gazetenin iç sayfasında Erdoğan’ın “Hep Birlikte Türkiye’yiz” mesajını verdiği konuşmasına geniş yer verilirken, gazetenin arka sayfasında da Türkiye’nin üretim ve kalkınma hamlelerinin süratle devam ettiği vurgulandı.
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recep tayyip erdoğan, ak parti
recep tayyip erdoğan, ak parti

Erdoğan'a 2023 seçimlerine ithafen hazırlanan gazete hediye edildi: ‘2. Yüzyıl Gazetesi’

23:47 02.09.2022 (güncellendi: 00:07 03.09.2022)
© İHAAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2023 haziran seçimlerine ithafen tasarlanan '2. Yüzyıl Gazetesi' hediye edildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2023 haziran seçimlerine ithafen tasarlanan '2. Yüzyıl Gazetesi' hediye edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 2023 Haziran seçimlerine temalı olarak tasarlanan ‘2. Yüzyıl Gazetesi’ hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından günün anısına 2023 seçimlerine ithafen tasarlanan ‘2. Yüzyıl Gazetesi’ hediye edildi.
Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle yeni bir yüzyılın başladığına ithafen "2. Yüzyıl" adı verilen gazetede, “Erdoğan’ın 16. Galibiyeti, Zafer İlk Turda Geldi, Ayasofya Cami’nde şükür namazı, 6’lı masa paramparça” şeklindeki başlıklar yer aldı.
Gazetenin iç sayfasında Erdoğan’ın “Hep Birlikte Türkiye’yiz” mesajını verdiği konuşmasına geniş yer verilirken, gazetenin arka sayfasında da Türkiye’nin üretim ve kalkınma hamlelerinin süratle devam ettiği vurgulandı.
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