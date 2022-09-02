https://sputniknews.com.tr/20220902/electrolux-rusyadan-tamamen-gitmeye-karar-verdi-1060747640.html
Electrolux, Rusya’dan tamamen gitmeye karar verdi
Electrolux, Rusya’dan tamamen gitmeye karar verdi
Daha önce Rusya ve Belarus’ta çalışmalarını askıya alan İsveç merkezli beyaz eşya üreticisi Electrolux, Rusya’daki işletmesini satma kararını aldı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T23:26+0300
2022-09-02T23:26+0300
2022-09-02T23:34+0300
dünya
electrolux
rusya
belarus
beyaz eşya
isveç
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Electrolux’tan yapılan açıklamada, şirketin Rusya’dan tamamen gideceği ve kalan işletmesini ülke yönetimine satacağı bildirildi.Açıklamada, Ukrayna’daki askeri operasyonun ve bu bağlamda Rusya’ya getirilen yaptırımların “bu ülkede iş sürdürmeyi imkansız hale getirdiği” ifade edildi.2021 yılında, Electrolux’un Rusya’daki satışı, Avrupa’daki toplam satışın yüzde 4’ünü, dünyadaki toplam satışının da yüzde 1.6’sını oluşturmuştu.
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electrolux, rusya, belarus, beyaz eşya, isveç
electrolux, rusya, belarus, beyaz eşya, isveç
Electrolux, Rusya’dan tamamen gitmeye karar verdi
23:26 02.09.2022 (güncellendi: 23:34 02.09.2022) Abone ol
Daha önce Rusya ve Belarus’ta çalışmalarını askıya alan İsveç merkezli beyaz eşya üreticisi Electrolux, Rusya’daki işletmesini satma kararını aldı.
Electrolux’tan yapılan açıklamada, şirketin Rusya’dan tamamen gideceği ve kalan işletmesini ülke yönetimine satacağı bildirildi.
Açıklamada, Ukrayna’daki askeri operasyonun ve bu bağlamda Rusya’ya getirilen yaptırımların “bu ülkede iş sürdürmeyi imkansız hale getirdiği” ifade edildi.
2021 yılında, Electrolux’un Rusya’daki satışı, Avrupa’daki toplam satışın yüzde 4’ünü, dünyadaki toplam satışının da yüzde 1.6’sını oluşturmuştu.