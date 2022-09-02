https://sputniknews.com.tr/20220902/edirnede-bir-evde-50-duzensiz-gocmen-yakalandi-1060712483.html
Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalanarak, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T09:45+0300
2022-09-02T09:45+0300
2022-09-02T09:45+0300
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik, TEM, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri görevlilerince kentteki bir eve operasyon düzenlendi.Operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Yabancı uyrukluları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen evin sahipleri 2 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/izmir-aciklarinda-386-yasadisi-gocmen-kurtarildi-1060553764.html
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Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalanarak, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik, TEM, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri görevlilerince kentteki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yabancı uyrukluları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen evin sahipleri 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.