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https://sputniknews.com.tr/20220902/dusuk-not-veren-ogretmenlerini-doverek-agaca-bagladilar-1060702117.html
Düşük not veren öğretmenlerini döverek ağaca bağladılar
Düşük not veren öğretmenlerini döverek ağaca bağladılar
Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan bir yatılı okulda okuyan öğrenciler düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve 1 memuru döverek ağaca bağladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T00:40+0300
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Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan Dumka bölgesindeki bir yatılı okulda okuyan bir grup öğrenci geçtiğimiz pazartesi günü düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve okulda memur olan 1 kişiyi döverek ağaca bağladı. Öğretmenler ve memurun ağaca bağlı halde görüntülerin sosyal medyada gündeme oturmasının ardından polis harekete geçerken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı aktarıldı.Gopikandar Karakolu'ndan sorumlu Nityanand Bhokta, basına verdiği demeçte, "Okul yönetimi olayla ilgili yazılı bir şikayette bulunmadığı için davaya herhangi bir soruşturma açılmadı. Olayın doğrulanmasının ardından okul yetkililerinden şikayette bulunmalarını istedim” ifadelerini kullanarak, söz konusu şikayetin okula zarar vereceği gerekçesiyle şikayette bulunulmadığını aktardı.Öğretmenler ise şikayet ederek hiçbir çocuğun geleceğini mahvetmek istemediklerini belirtirken, olayın ardından okulda asayiş ve düzeni sağlamak için 9. ve 10. sınıflarda eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.Jharkhand Academic Council (JAC) tarafından geçtiğimiz cumartesi günü sonuçları açıklanan Ortaöğretim Eğitimi Merkezi Kurulu (CBSE) 9. sınıf sınavında, okuldaki 32 öğrenciden 11'i başarısız olan DD notunu aldı. Öğrenciler, öğretmenin uygulamalı sınavlarda kendilerine kasıtlı olarak düşük notlar verdiğini ve bu yüzden sınavdan başarısız olduklarını iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20220615/abdde-24-saat-egitim-ile-ogretmenlere-silah-tasima-yetkisi-verildi-1057437115.html
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hindistan, öğretmen, dayak, ağaç, not, ip
hindistan, öğretmen, dayak, ağaç, not, ip

Düşük not veren öğretmenlerini döverek ağaca bağladılar

00:40 02.09.2022
© İHAHindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan bir yatılı okulda okuyan öğrenciler düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve 1 memuru döverek ağaca bağladı.
Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan bir yatılı okulda okuyan öğrenciler düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve 1 memuru döverek ağaca bağladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA
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Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan bir yatılı okulda okuyan öğrenciler düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve 1 memuru döverek ağaca bağladı.
Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan Dumka bölgesindeki bir yatılı okulda okuyan bir grup öğrenci geçtiğimiz pazartesi günü düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve okulda memur olan 1 kişiyi döverek ağaca bağladı.
Öğretmenler ve memurun ağaca bağlı halde görüntülerin sosyal medyada gündeme oturmasının ardından polis harekete geçerken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı aktarıldı.
Gopikandar Karakolu'ndan sorumlu Nityanand Bhokta, basına verdiği demeçte, "Okul yönetimi olayla ilgili yazılı bir şikayette bulunmadığı için davaya herhangi bir soruşturma açılmadı. Olayın doğrulanmasının ardından okul yetkililerinden şikayette bulunmalarını istedim” ifadelerini kullanarak, söz konusu şikayetin okula zarar vereceği gerekçesiyle şikayette bulunulmadığını aktardı.
Öğretmenler ise şikayet ederek hiçbir çocuğun geleceğini mahvetmek istemediklerini belirtirken, olayın ardından okulda asayiş ve düzeni sağlamak için 9. ve 10. sınıflarda eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.
Jharkhand Academic Council (JAC) tarafından geçtiğimiz cumartesi günü sonuçları açıklanan Ortaöğretim Eğitimi Merkezi Kurulu (CBSE) 9. sınıf sınavında, okuldaki 32 öğrenciden 11'i başarısız olan DD notunu aldı. Öğrenciler, öğretmenin uygulamalı sınavlarda kendilerine kasıtlı olarak düşük notlar verdiğini ve bu yüzden sınavdan başarısız olduklarını iddia etti.
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