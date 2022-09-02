https://sputniknews.com.tr/20220902/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060711885.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 18.22 TL seviyesinde başladı. Euro/TL ise 18.14 TL’de yer alıyor. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T09:21+0300

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2022-09-02T10:13+0300

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Dolar/TL yüksek seyrini devam ettiriyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 18.22'nin üzerinde hareket ediyor. Kur dün 18.2300 ile yılın zirvesini gördü.Euro/TL 18.14 seviyesinden işlem görüyor.Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 109.53 seviyesine yükseldi. Euro/dolar 1'in hemen üzerinde.Çeyrek altın ne kadar?Piyasalarda gram altın 995 lira, çeyrek altın 1643 lira, cumhuriyet altını 6 bin 716 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1693 dolara kadar geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20220901/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060657808.html

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