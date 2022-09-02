https://sputniknews.com.tr/20220902/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060711885.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.22 TL seviyesinde başladı. Euro/TL ise 18.14 TL’de yer alıyor. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T09:21+0300
2022-09-02T09:21+0300
2022-09-02T10:13+0300
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Dolar/TL yüksek seyrini devam ettiriyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 18.22'nin üzerinde hareket ediyor. Kur dün 18.2300 ile yılın zirvesini gördü.Euro/TL 18.14 seviyesinden işlem görüyor.Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 109.53 seviyesine yükseldi. Euro/dolar 1'in hemen üzerinde.Çeyrek altın ne kadar?Piyasalarda gram altın 995 lira, çeyrek altın 1643 lira, cumhuriyet altını 6 bin 716 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1693 dolara kadar geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060657808.html
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dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:21 02.09.2022 (güncellendi: 10:13 02.09.2022) Abone ol
Dolar güne 18.22 TL seviyesinde başladı. Euro/TL ise 18.14 TL’de yer alıyor.
Dolar/TL yüksek seyrini devam ettiriyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 18.22'nin üzerinde hareket ediyor. Kur dün 18.2300 ile yılın zirvesini gördü.
Euro/TL 18.14 seviyesinden işlem görüyor.
Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 109.53 seviyesine yükseldi. Euro/dolar 1'in hemen üzerinde.
Çeyrek altın ne kadar?
Piyasalarda gram altın 995 lira, çeyrek altın 1643 lira, cumhuriyet altını 6 bin 716 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1693 dolara kadar geriledi.