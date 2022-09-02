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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20220902/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060711885.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.22 TL seviyesinde başladı. Euro/TL ise 18.14 TL’de yer alıyor. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Dolar/TL yüksek seyrini devam ettiriyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 18.22'nin üzerinde hareket ediyor. Kur dün 18.2300 ile yılın zirvesini gördü.Euro/TL 18.14 seviyesinden işlem görüyor.Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 109.53 seviyesine yükseldi. Euro/dolar 1'in hemen üzerinde.Çeyrek altın ne kadar?Piyasalarda gram altın 995 lira, çeyrek altın 1643 lira, cumhuriyet altını 6 bin 716 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1693 dolara kadar geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060657808.html
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dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:21 02.09.2022 (güncellendi: 10:13 02.09.2022)
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar güne 18.22 TL seviyesinde başladı. Euro/TL ise 18.14 TL’de yer alıyor.
Dolar/TL yüksek seyrini devam ettiriyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 18.22'nin üzerinde hareket ediyor. Kur dün 18.2300 ile yılın zirvesini gördü.

Euro/TL 18.14 seviyesinden işlem görüyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 109.53 seviyesine yükseldi. Euro/dolar 1'in hemen üzerinde.

Çeyrek altın ne kadar?

Piyasalarda gram altın 995 lira, çeyrek altın 1643 lira, cumhuriyet altını 6 bin 716 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1693 dolara kadar geriledi.
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
EKONOMİ
Dolar/TL kuru 18.20'yi aşarak 2022’nin en yüksek seviyesini gördü
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