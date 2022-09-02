https://sputniknews.com.tr/20220902/devadan-taskesenlioglunun-halkbanka-atanmasina-dair-aciklama-mevzuata-uygun-1060710186.html

DEVA'dan Taşkesenlioğlu'nun Halkbank'a atanmasına dair açıklama: 'Mevzuata uygun'

DEVA'dan Taşkesenlioğlu'nun Halkbank'a atanmasına dair açıklama: 'Mevzuata uygun'

DEVA Partisi, ‘yolsuzluk’ iddialarında adı geçen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun Ali Babacan’ın bakan olduğu dönemde Halkbank'a atanmasına ilişkin açıklama yaptı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T06:38+0300

2022-09-02T06:38+0300

2022-09-02T06:38+0300

politika

ali fuat taşkesenlioğlu

deva partisi

ali babacan

sedat peker

halkbank

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DEVA Partisi, Genel Başkan Ali Babacan’ın Ekonomi Bakanı olduğu dönemde, Sedat Peker’in yolsuzluk iddialarına konu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun Vakıfbank Yönetim Kurulu ve Halkbank Genel Müdürlüğü’ne atanmasına ilişkin açıklama yaptı.Mevzuatlar çerçevesinde Taşkesenlioğlu’nun atamasının yapıldığını belirten DEVA’nın açıklamasında, “Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğüne atanması da bu madde hükmü çerçevesinde atanmaya engel bir hal bulunmadığına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) izni çerçevesinde gerçekleştirilmiştir” denildi.DEVA Partisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:PARTİMİZİ HEDEF ALAN BİR ÇABA: "Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, SPK Eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve iddialarda adı geçen diğer kişiler hakkında iddiaların gündeme getirildiği tarihten sonraki ilk işgünü olan 29 Ağustos 2022 Saat 10.40 itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022 188709 sayılı hazırlık dosyasıyla suç duyurusunda bulunmuştur. Bu durum ortada iken adı geçenin Halk Bankası Genel Müdürlüğüne atanması gündeme getirilerek Genel Başkanımızı ve Partimizi hedef alan bir çaba ortaya konulduğu görülmektedir.MEVZUATA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLDİ: Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki hususları açıklamakta yarar görmekteyiz. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun 2012 yılında Vakıfbank Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliğine bilahare 2014 yılında Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü'ne atanması ilgili mevzuata uygun olarak gerekli tüm inceleme, izin ve onay süreçleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.BANKACILIK KANUNU'NUN 25. MADDESİ: Bilindiği üzere Bankacılık Kanunu'nun 25. Maddesi, "Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisa, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır. Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. Bildirimden itibaren yedi iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir" hükmünü haizdir.OLUMSUZ HERHANGİ BİR İHBAR OLMADI: Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğüne atanması da bu madde hükmü çerçevesinde atanmaya engel bir hal bulunmadığına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) izni çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan atanma sürecinde ve Sayın Genel Başkanımızın Bakanlık görevinden ayrıldığı 28 Ağustos 2015 tarihine kadar geçen sürede olumsuz herhangi bir bilgi, belge, ihbar veya şikâyet söz konusu olmamıştır.KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ: Tüm kamuoyu çok yakından bilmektedir ki Sayın Genel Başkanımız görev yaptığı süre içinde kendisine bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlardaki teftiş ve denetim birimlerinin raporlarında, ilgili düzenleyici ve denetleyici kuruluşların denetiminde, Sayıştay denetiminde ve TBMM denetiminde yer alan sonuç ve bulguların gereğini yerine getirmede en üst düzeyde hassasiyet göstermiştir. Bu hususlarda görev süresince ya da sonrasında en küçük bir zafiyet görülmesi durumunda da hiç tereddüt edilmeden gerekli idari ve hukuki süreçler başlatılmıştır. Nitekim DEVA Partisi gündeme getirilen iddialar karşısında ilk işgünü harekete geçmiş ve suç duyurusunda bulunmuştur. DEVA Partisi olarak, milletimizin zihninde ve vicdanında en ufak bir şüphe kalmayacak şekilde konunun aydınlatılmasının ve suç duyurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız."

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ali fuat taşkesenlioğlu, deva partisi, ali babacan, sedat peker, halkbank