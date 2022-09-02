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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın ben de gençlerimizle birlikte Teknofest Samsun'da olacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın ben de gençlerimizle birlikte Teknofest Samsun'da olacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen Teknofest'e katılacağını duyurdu. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T23:49+0300
2022-09-02T23:49+0300
politika
recep tayyip erdoğan
teknofest
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, teknofest, samsun, twitter
recep tayyip erdoğan, teknofest, samsun, twitter

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın ben de gençlerimizle birlikte Teknofest Samsun'da olacağım

23:49 02.09.2022
© AA / Kayhan ÖzerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA / Kayhan Özer
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen Teknofest'e katılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım" ifadelerini kullandı.
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