https://sputniknews.com.tr/20220902/cumhurbaskani-erdogan-yarin-ben-de-genclerimizle-birlikte-teknofest-samsunda-olacagim-1060748617.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın ben de gençlerimizle birlikte Teknofest Samsun'da olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın ben de gençlerimizle birlikte Teknofest Samsun'da olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen Teknofest'e katılacağını duyurdu. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T23:49+0300

2022-09-02T23:49+0300

2022-09-02T23:49+0300

politika

recep tayyip erdoğan

teknofest

samsun

twitter

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım" ifadelerini kullandı.

samsun

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recep tayyip erdoğan, teknofest, samsun, twitter