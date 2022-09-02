https://sputniknews.com.tr/20220902/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-johnson-ile-telefonda-gorustu-1060746207.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesinde, stratejik ortak olan iki ülkenin ilişkilerinin gelecekte derinleşerek gelişeceğine... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T22:50+0300

2022-09-02T22:50+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

boris johnson

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson'ın görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan Birleşik Krallık'la ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle ilerleyen dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını ifade etti.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, boris johnson