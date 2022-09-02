https://sputniknews.com.tr/20220902/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-johnson-ile-telefonda-gorustu-1060746207.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesinde, stratejik ortak olan iki ülkenin ilişkilerinin gelecekte derinleşerek gelişeceğine... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T22:50+0300
2022-09-02T22:50+0300
2022-09-02T22:50+0300
politika
recep tayyip erdoğan
boris johnson
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson'ın görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan Birleşik Krallık'la ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle ilerleyen dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını ifade etti.
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recep tayyip erdoğan, boris johnson
recep tayyip erdoğan, boris johnson
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesinde, stratejik ortak olan iki ülkenin ilişkilerinin gelecekte derinleşerek gelişeceğine inandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson'ın görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan Birleşik Krallık'la ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle ilerleyen dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını ifade etti.